"Газпром" планирует выпуск евробондов на 2 млрд долл.

ОАО "Газпром" планирует размещение двух выпусков еврооблигаций на общую сумму два миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Согласно полученной информации из банковских источников, евробонды, как предполагается, будут выпущены двумя траншами - в евро и долларах. "Что касается транша, выраженного в долларах, регистраторами являются (банки) JP Morgan и Morgan Stanley, а что касается (транша) в евро, это банки BNP Paribas и Societe Generale", - заявил собеседник агентства.

По данным агентства, компания планирует перевести часть вырученных денег компании "Газпром нефть" (своей нефтедобывающей "дочке"). Еще один источник, подтверждающий информацию о намерениях "Газпрома" - один из крупнейших российских банков, сообщает Рейтер, не уточняя, однако, названия финансовой организации. По данным этого источника, финальный размер и продолжительность обоих траншей будет зависеть от условий на рынке.