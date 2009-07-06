Клюев: государство не должно допустить развала угольной отрасли

Если государство думает о будущем хотя бы на 10 лет вперед, оно должно поддержать угольную отрасль сейчас, заявил в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины, заместитель лидера Партии регионов Андрей КЛЮЕВ. Одним из источников для этого он видит стабилизационный фонд.

По словам депутата, ситуация критическая – «с начала текущего года практически ни одной гривни бюджетных средств не было направлено на приобретение оборудования для ввода новых очистных забоев и капитальное строительство».

По прогнозам А.КЛЮЕВА, при таких подходах и при пессимистическом варианте развития мирового кризиса в ближайшие несколько лет уровень добычи угля в Украине может упасть вдвое. Он напомнил, что 95% шахт не модернизировались уже 20 лет.

А.КЛЮЕВ также отметил, что правительство не имеет права недофинансировать мероприятия по охране труда, т.к. речь идет о жизнях людей.

По мнению депутата, кроме прямых дотаций из бюджета, многие вопросы можно решить и в кризисный период, не привлекая дополнительных средств. "Выживает только тот, кто эффективно управляет" - правительство должно следить за балансом энергоносителей, планировать его, и вовремя вмешиваться, как в случае роста дефицита, как и при перепроизводстве того же угля, считает А.КЛЮЕВ. «Необходимо регулировать загрузку мощностей атомной, тепловой и гидрогенерации. Важно правильно планировать ремонты, в том числе, и атомных станций. Например, сейчас для того, чтобы избежать скопления слишком больших запасов угля, необходимо загрузить работой отечественные ТЭЦ», - заявил депутат.

А.КЛЮЕВ отметил, что правительство также должно максимально способствовать угольщикам в поиске новых рынков, ограничивать импорт.

По его мнению, меры по спасению отрасли должны быть системными. Необходимо не только тщательно законодательно выписать процедуры предоставления государственной поддержки, но и принять качественный закон об особенностях приватизации угледобывающих предприятий, предусмотрев, в частности, механизмы привлечения негосударственных инвестиций и выполнение инвесторами своих обязательств, сказал А.КЛЮЕВ. По словам депутата, нужно максимально стимулировать инновационное обновление шахтного оборудования – это основной путь повышения эффективности отрасли.

Важно не забывать о будущем страны – давно пора кардинально обновить энергетическую стратегию до 2030 года, отметил А.КЛЮЕВ. «Несмотря на кажущееся падение спроса и цен на энергоносители в мире, стратегически угольная отрасль для нас очень важна. И не только с точки зрения энергетической безопасности, но и социальной, а также с точки зрения общих экономических планов страны», - сказал депутат. А.КЛЮЕВ напомнил, что в развитых странах потребление угля душу населения в 2-3 раза больше, чем в Украине, «и мы, имея угольных запасов на многие десятилетия, должны сохранить отрасль для наших детей и внуков».