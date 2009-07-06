Минфин РФ готов заложить прогнозную цену на нефть в 55 долл./барр.

Минфин России готов заложить в бюджет на 2010 год прогнозную цену на нефть в 55 долларов за баррель, сообщает РИА Новости в понедельник, ссылаясь на министра финансов РФ Алексея Кудрина.

"Мы сейчас для прогноза на этот год берем 54 доллара за баррель. Эта цена, которая, скорее всего, состоится. На следующий год - 55 долларов за баррель", - сказал Кудрин.

По его словам, прогнозная цена на нефть, которая будет заложена в проект федерального бюджета на 2010 год, будет определяться "сегодня на совещании у председателя правительства и на заседании правительства в ближайшее время".

Минэкономразвития ранее предлагало рассчитывать бюджет-2010 на уровне 55 долларов за баррель, а Минфин предлагал более консервативную оценку - на уровне 50-52 доллара за баррель. Бюджет-2009 верстался исходя из прогнозной среднегодовой цены на нефть в 41 доллар за баррель.

Отвечая на вопрос, будут ли доходы бюджета-2009 выше уже утвержденных из-за того, что средняя цена на нефть прогнозируется в 54 доллара за баррель, Кудрин ответил, что "мы сейчас рассчитываем, что доходы будут чуть выше". Вместе с тем, министр уточнил, что текущий бюджет верстался при прогнозе спада экономики на 2,2%. Фактически, снижение по итогам этого года будет больше, заметил Кудрин.

По оценке Минэкономразвития, спад ВВП составит до 8,5%. "Соответственно, доходов должно было быть меньше. Мы частично это компенсируем за счет цены на нефть", - отметил Кудрин. Поэтому, по словам Кудрина, в целом Минфин все равно предполагает, что доходы бюджета-2009 не будут выше уже заложенных. "Мы не выйдем на доходы выше тех, что заложено в последнем варианте бюджета", - заключил глава Минфина.