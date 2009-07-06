Обама: Другим странам неуместно вмешиваться в дело Ходорковского

Президент США Барак Обама считает неуместным вмешиваться в российские судебные процессы, в том числе в дело экс-главы "ЮКОСА" Михаила Ходорковского, осужденного к восьми годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.

"Я считаю неуместным вмешиваться в российские судебные процессы извне", - сказал Обама в интервью "Новой газете", отвечая на вопрос о процессе над Ходорковским.

Вместе с тем, он считает странным, что новые обвинения в адрес Ходорковского, "которые выглядят как иначе оформленные старые обвинения, должны были появиться именно сейчас, спустя годы после того, как эти два человека оказались в тюрьме, и когда у них появляется возможность амнистии".

При этом американский президент отметил, что все подробности нового процесса ему неизвестны. "Я хочу еще раз заявить о моей поддержке мужественной инициативы президента Медведева по укреплению верховенства закона в России, которая, разумеется, включает обеспечение всем обвиняемым в преступлениях права на справедливый суд и недопущение использования судов в политических целях", - добавил Обама.

Михаил Ходорковский в 2005 году был осужден на восемь лет лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2006 году против него было возбуждено новое уголовное дело - об отмывании денег. Сейчас в Хамовническом суде Москвы идет процесс по второму делу в отношении Ходорковского.