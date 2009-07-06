Ющенко призывает Кабмин создать надлежащие условия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство создать надлежащие условия для участия украинских компаний в тендерах на проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода «Набукко».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, В.ЮЩЕНКО приветствует практические шаги Европейского Союза, направленные на реализацию международного проекта газопровода «Набукко».

«Глава государства убежден, что после подписания в Анкаре 13 июля 2009 года межгосударственного соглашения между Австрией, Болгарией, Румынией, Турцией и Венгрией проекту будет дан практический старт», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он напомнил, что «Набукко» является важной составляющей европейской политики повышения уровня национальной и международной энергобезопасности путем диверсификации источников и маршрутов снабжения природного газа на Евразийском пространстве. В условиях роста объемов потребления газа «Набукко» будет способствовать прозрачности и стабильности доступа европейцев, в том числе и украинцев, к газовым ресурсам, отметил Уполномоченный Президента.

«Президент Украины заявляет о заинтересованности нашего государства принимать участие в реализации проекта «Набукко» на всех этапах - от проектирования до эксплуатации. Реализация этого проекта и, в частности, участие в нем Украины, будет способствовать экономическому и политическому развитию стран Каспийско-Черноморского региона, укреплению их сотрудничества с ЕС, а, следовательно, - процветанию народов стран региона», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Президент призывает правительство создать надлежащие условия для участия в тендерах на проектирование, строительство и эксплуатацию «Набукко» таких учреждений, как НАК «Нафтогаз Украины», отраслевых научно-конструкторских организаций, институтов, субъектов хозайствования и др.

«Глава государства отмечает: украинские национальные интересы в контексте создания и эксплуатации газопровода «Набукко» должны быть учтены», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.