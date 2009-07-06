«ЭКУ» просит КМУ повысить тарифы на электроэнергию для населения

«Энергетическая компания Украины» просит правительство рассмотреть вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения на 70%.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на письмо НАК «ЭКУ» премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Компания отмечает, что, начиная с сентября 2008 года, неоднократно обращалась к премьер-министру по поводу крайне тяжелого финансово-экономического состояния энергогенерирующих компаний ТЭС, пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «ЭКУ».

Кроме того, НАК «ЭКУ» многократно обращалась по этим вопросам за помощью к Минтопэнерго и НКРЭ, как органу государственного регулирования в электроэнергетике, к компетенции которого относятся вопросы тарифно-ценовой политики в отрасли. Однако реальной помощи отрасль не получила.

НАК «ЭКУ» в своем письме подчеркивает, что энергогенерирующие компании с августа прошлого года продолжают работать убыточно (кроме декабря), а такого отрицательного уровня рентабельности производства электрической энергии, как в мае текущего года (-16,9%), не было ни разу за 13 лет существования компаний тепловой генерации: каждый кВт/ч производился с убытком 7 копеек.

Финансово-экономическое состояние энергогенерирующих компаний в 2009 году ухудшается катастрофическими темпами из месяца в месяц, который неминуемо приведет к дефициту средств за год в сумме 5,2 млрд. грн. Ежемесячное увеличение дефицита составляет около 500 млн. грн., следовательно, энергогенерирующие компании не имеют возможности рассчитываться за угольную продукцию, под постоянной угрозой находятся выплата заработной платы, налоговые платежи и эксплуатационные расходы.

В частности НАК «ЭКУ» предлагает такие меры для стабилизации ситуации:

1. Тарифная политика (розничный рынок):

- дважды повысить тарифы на электроэнергию для населения на 70% (в июле и сентябре 2009 года);

- повысить розничные тарифы для других потребителей на 4% ежемесячно, начиная с октября по декабрь 2009 года.

2. Рынок угля:

- с июля 2009 года снизить цены на уголь до 330 грн. за тонну (уровень января 2008 года);

- поставлять уголь только в объемах текущего потребления (1 млн. тонн в месяц);

- возобновить государственные закупки угля Госрезервом, включив угольную продукцию в номенклатуру государственного материального резерва и предусмотрев соответствующее финансирование из государственного бюджета.

3. Кредитование:

- перенести сроки возвращения кредитных средств, которые были привлечены ДП «Энергорынок» в сумме 1025 млн. грн., и перечислены энергогенерирующим компаниям как авансовые платежи для погашения задолженности за угольную продукцию перед ДП «Уголь Украины», на 2010-2011 годы;

- внести изменения в постановление Кабинета министров Украины от 14.05.2008 №449, предусмотрев ежемесячное и полное возмещение процентов по кредитам по государственной бюджетной программе удешевления кредитов на создание запасов твердого топлива для теплоэлектростанций.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года.

В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО «Днепроэнерго» (50% уставного фонда), «Донбассэнерго» (85,77%), «Захидэнерго» (70,1%), ЭК «Центрэнерго» (78,29%), «Киевэнерго»2 (50%+1) ГАК «Укргидроэнерго» (100%), ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ» (100%), «Николаевская ТЭЦ» (100%), «Херсонская ТЭЦ» (100%), «Одесская ТЭЦ» (100%) и «Харьковская ТЭЦ-5» (100%).