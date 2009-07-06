Украина рассматривает варианты кредитов ЕС и РФ для закачки газа в ПХГ

- Украина на сегодняшний день рассматривает вариант предоставления кредитов Европейского Союза и России для оплаты газа, который необходимо закачать в ПХГ Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам.

«Для того, чтобы обеспечить эту закачку, Украина должна взять эти кредиты, и эти кредиты будут возвращаться, когда потребители будут за этот газ платить в осенне-зимний период. Поэтому ЕС дал нам предложения, на каких условиях они готовы нам предоставить кредит, и Российская Федерация также предоставила такие предложения. Мы отрабатываем оба направления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим она подчеркнула, что Украина, как и раньше, будет вовремя рассчитываться за природный газ.

Она отметила, что у ряда украинских политиков уже стало традицией перед 7 числом каждого месяца поднимать истерику по поводу проблем с расчетом за газ. «Я хочу всем истеричным политикам сказать, что, пока я премьер-министр в стране, Украина будет вовремя рассчитываться за природный газ с Россией, так будет и в этом месяце», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачиванием газа в ПХГ просит о выделении европейскими фининститутами 4,2 млрд. долл. кредита.

Источники, близкие к переговорам, говорят, что Украина может получить около 2 млн. долл. кредита, но в обмен на осуществление структурных реформ в газовой отрасли.

Как заявлял А.МЕДВЕДЕВ, “Газпром” надеется, что Украина получит кредит на закачивание газа в подземные хранилища газа ранее сентября.