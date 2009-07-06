У ЕС нет денег, чтобы помочь Украине закачать газ в ПГХ

У Европейского Союза нет денег, чтобы помочь Украине закупить российский газ для закачки в подземные хранилища.

Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава представительства Еврокомиссии в России Марк ФРАНКО, передает российский канал «Вести»

Он отметил, что "в основном, это вопрос между страной-производителем и страной-транзитером".

"У ЕС нет денег, чтобы вложить в это (закачку газа в украинские хранилища – УНИАН)). Мы выступаем своего рода посредниками, стремясь привлечь к этому МБРР (Международный банк реконструкции и развития), Всемирный банк и посмотреть, что они могут сделать", - сказал М.ФРАНКО.

По словам представителя Еврокомиссии, если международные финансовые организации смогут помочь разрешить эту проблему, то их действия "будут связаны с четкими и долговременными обязательствами". "Насколько я знаю, с точки зрения запасов, ощущения незамедлительного кризиса не возникает, но, может быть, он возникнет позже", - добавил он.

По словам М.ФРАНКО, в случае возникновения проблем с транзитом газовый кризис выльется для Европы в кризис экономический. "Евросоюз очень серьезно к этому (проблемам транзита газа через Украину - УНИАН) относится. В январе газовый кризис произвел очень большое впечатление. В среднесрочной перспективе у нас серьезные планы в смысле либерализации и диверсификации газовых поставок", - отметил глава представительства Еврокомиссии.

Цель запланированных этой европейской организацией действий, по словам М.ФРАНКО, только одна - "сделать ситуацию менее уязвимой для внешних ударов с точки зрения поставок газа". Он напомнил, что на последнем саммите ЕС в июне Еврокомиссии было поручено как можно скорее подготовить план или предложения, направленные на уменьшение уязвимости Европы в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации Еврокомиссии с представителями международных финансовых организаций, европейских газовых компаний, а также Украины и России относительно решения вопроса поставок газа в зимний период. Украина для решения проблемы с закачиванием газа в ПХГ просит о выделении европейскими фининститутами 4,2 млрд. долл. кредита.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина на сегодняшний день рассматривает вариант предоставления кредитов

Европейского Союза и России для оплаты газа, который необходимо закачать в ПХГ Украины.