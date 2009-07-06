РФ в январе-мае вдвое сократила экспорт газа в дальнее зарубежье

Россия в январе-мае 2009 года сократила экспорт природного газа в страны дальнего зарубежья на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 37,8 миллиарда кубометров, сообщает в понедельник Федеральная таможенная служба (ФТС).

В страны СНГ за отчетный период поставлено 5,3 миллиарда кубометров газа, что на 41,2% меньше, чем в январе-мае 2008 года, передает РИА Новости. Всего, по данным ФТС, Россия за пять месяцев экспортировала 43,1 миллиарда кубометров природного газа на 12,914 миллиарда долларов.

По информации Росстата, в январе-мае добыча природного газа в РФ снизилась на 19,2% - до 238 миллиардов кубометров. По оценке "Газпрома", холдинг в целом за текущий год поставит на экспорт 140 миллиардов кубометров газа против 179 миллиардов в 2008 году, а его добыча составит от 450 до 510 миллиардов, в зависимости от ситуации с потреблением "голубого топлива". В 2008 году "Газпром"увеличил добычу газа на 0,2% - до 549,7 миллиарда кубометров.

По данным Росстата, в целом добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров. По информации ФТС, Россия в 2008 году экспортировала 174,3 миллиарда кубометров природного газа на 66,4 миллиарда долларов.