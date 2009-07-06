Ющенко призывает Литву помочь реализации проекта ЕАНТК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Литву способствовать реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Вильнюсе.

Президент Украины сообщил, что руководители стран, которые принимают участие в реализации ЕАНТК, обратились к руководству Европейской комиссии с просьбой заслушать презентацию технико-экономического обоснования этого проекта.

В.ЮЩЕНКО сказал, что во время встречи с новоизбранным Президентом Литвы Далей ГРИБАУСКАЙТЕ пригласил ее принять участие в этой презентации.

Президент Украины вновь подчеркнул, что на техническом уровне препятствий для запуска проекта нет.

Он отметил, что первый этап этого проекта не нуждается в дополнительном финансировании, и для его внедрения необходимо лишь политическое решение, добавив, что у Украины такая политическая воля есть.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Еврокомиссии по вопросу предоставления поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited совместно с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. дол. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

16 июня СП “Сарматия” передала ТЭО Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на рассмотрение Еврокомиссии.