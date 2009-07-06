АМК: нужен единый подход к вычислению цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМК) считает необходимым разработать единый подход к вычислению экспертно-аналитической группой при Министерстве топлива и энергетики Украины объективных цен на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в частности, АМК считает целесообразным проведение расширенного заседания при участии представителей экспертно-аналитической группы, Кабинета Министров и всех заинтересованных сторон, в том числе крупнейших нефтетрейдеров.

«Необходимо выработать единые подходы к определению экономически обоснованных цен на нефтепродукты, рассмотреть вопрос о соблюдении экспертно-аналитической группой положения о ней, а также вопрос о способствовании увеличению производства нефтепродуктов на украинских предприятиях, их технологическому обновлению с определением затрат на такое обновление», – сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он также отметил, что увеличению цен на нефтепродукты в июне способствовали некоторые действия экспертно-аналитической группы, которая, в частности, во время расчетов цены на нефтепродукты не учитывала себестоимость светлых нефтепродуктов, которые производятся на украинских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Кроме того, по словам исполняющего обязанности председателя АМК, экспертно-аналитическая группа закладывала в цену высокую стоимость банковских кредитов и инвестиционную составляющую. «Это около 70 копеек за литр, хотя развитие инфраструктуры рынка в 2009 году практически приостановилось», – добавил он.

В то же время А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что определение экспертно-аналитической группой рекомендованного ценового коридора осложняло проведение расследований на рынке нефтепродуктов, поскольку операторы ссылались на то, что их цены не превышают определенный экспертно-аналитической группой ценовой коридор.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что на прошлой неделе экспертно-аналитическая группа отменила публикацию ценового коридора.

Также и.о. главы АМК отметил, что на протяжении января-мая органами АМК возбуждено 36 дел о нарушении конкурентного законодательства на рынке нефтепродуктов и по этим делам применено штрафных санкций на сумму 2,7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 16 июня исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМК после повышения в конце мая цен на высокооктановый бензин вынес 174 требования к субъектам хозяйственной деятельности о снижении цен на всей территории Украины.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что Министерство топлива и энергетики должно взять на себя частичную ответственность за ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов, поскольку оно «руководит экспертно-аналитической группой, устанавливающей рекомендованные цены на нефтепродукты».

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.