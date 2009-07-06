Завтра состоится заседании Совета доноров Счета ядерной безопасности

16:08, 06 июля 2009
Энергетика
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С участием Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра в 14.00 планирует принять участие в заседании Совета доноров Счета ядерной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сегодня сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО приветствует проведение в нашем государстве Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

«Глава государства высоко ценит усилия международного сообщества, правительств стран - доноров Фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности, ЕБРР, которые они прилагают в направлении реализации проектов на территории Чернобыльской АЭС и наполнения фондов для их финансирования», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

В то же время, отметила она, В.ЮЩЕНКО отмечает, что Украина подтверждает свое намерение продлить солидарное участие в наполнении соответствующих проектов.

Президент Украины надеется на последующее углубление сотрудничества с международным сообществом по вопросаам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и реализации проектов на ЧАЭС.

Заседание Ассамблеи проходит в рамках выполнения положений Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительствами стран «Большой семерки» и Комиссией Европейского сообщества о закрытии Чернобыльской АЭС.

Планируется, что в мероприятиях примут участие министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Анатолий СЕМИНОГА, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА, заместитель председателя Госкомитета ядерного регулирования Сергей БОЖКО, генеральный директор ГСП «Чернобыльская АЭС» Игорь ГРАМОТКИН.

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