Ющенко надеется достичь понимания с президентом Австрии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что в ходе официального визита в наше государство федерального президента Австрии Хайнца ФИШЕРА будет достигнуто понимание по взаимодействию в вопросе гарантирования энергобезопасности в регионе, а также о формате участия Австрии в процессе модернизации украинской газотранспортной системы.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Она напомнила, что в настоящее время украинская сторона совместно с ЕС прорабатывает механизмы имплементации Совместного заявления от 23 марта 2009 года по итогам международной инвестиционной конференции Украина-ЕС по вопросам модернизации украинской ГТС.

«Президент отмечает: в Украине осознают, что реализация закрепленных в Совместном заявлении мартовских договоренностей рассматривается Евросоюзом как ключевая предпосылка последующего развития политического диалога с Украиной, особенно на высшем уровне. Следовательно, глава государства убежден, что Украина и ЕС должны прилагать общие усилия для обеспечения полного выполнения положений Совместного заявления», - отметила И.ВАННИКОВА.

«Украина намерена сделать решительные шаги с целью активизации развития торгово-экономических отношений с Австрией. Приоритетным направлением сотрудничества должно стать углубление двустороннего сотрудничества в сфере энергетической безопасности», - отметила пресс-секретарь главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, начинается трехдневный официальный визит в Украину федерального президента Австрии Хайнца ФИШЕРА.

Программой визита предусмотрено, что 7 июля состоится встреча Президента Украины с федеральным президентом Австрии, после которой начнутся украинско-австрийские переговоры в расширенном составе под председательством глав государств.