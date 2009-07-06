Пора сменить «железного коня» - корм не по карману?..

Кому, как не водителям, известно, что кризис реформировал средство передвижения снова в роскошь. Заправка железного друга – дело не из дешевых. При этом бензин не останавливается в цене, набирая каждую неделю процентное повышение. Например, А-95 уже в среднем 7 грн. за литр, а премиум-класс все ближе подбирается к отметке 8 грн. Власти нас успокаивают, объясняя подорожание нефтепродуктов мировыми тенденциями.

Так, в июне министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан заявил, что «повышение цены сегодня связано с теми тенденциями, которые существуют на рынке нефти, и полностью соответствует той тенденции, которая наблюдается в Европе по росту цен на нефтепродукты». При этом он еще и подчеркнул, что рост цен на бензины в нашей стране происходит «с некоторым опозданием».

Ну, может, ему видней, но Антимонопольный комитет, похоже, более дружественно относится к проблемам владельцев авто. После повышения в конце мая цен на высокооктановый бензин АМК вынес 174 требования к субъектам хозяйственной деятельности о снижении цен на всей территории Украины. При этом и.о. председателя Комитета Александр Мельниченко тогда отметил, что Министерство топлива и энергетики должно взять на себя частичную ответственность за ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов, поскольку оно "руководит экспертно-аналитической группой, устанавливающей рекомендованные цены на нефтепродукты".

А сегодняшнее заявление А.Мельниченко и вовсе прояснило картину. Он заявил, что увеличению цен на нефтепродукты в июне способствовали некоторые действия экспертно-аналитической группы, которая, в частности, во время расчетов цены на нефтепродукты не учитывала себестоимость светлых нефтепродуктов, которые производятся на украинских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Кроме того, по словам исполняющего обязанности председателя АМК, экспертно-аналитическая группа закладывала в цену высокую стоимость банковских кредитов и инвестиционную составляющую. «Это около 70 копеек за литр, хотя развитие инфраструктуры рынка в 2009 году практически приостановилось», – добавил он.

В то же время А.Мельниченко отметил, что определение экспертно-аналитической группой рекомендованного ценового коридора осложняло проведение расследований на рынке нефтепродуктов, поскольку операторы ссылались на то, что их цены не превышают определенный экспертно-аналитической группой ценовой коридор. Правда, по его словам, на прошлой неделе экспертно-аналитическая группа отменила публикацию ценового коридора.

Также и.о. главы АМК отметил, что на протяжении января-мая органами АМК возбуждено 36 дел о нарушении конкурентного законодательства на рынке нефтепродуктов и по этим делам применены штрафные санкции на сумму 2,7 млн. грн.

И тут же он предлагает выход из создавшейся ситуации. По его мнению, необходимо разработать единый подход к вычислению объективных цен на нефтепродукты. А.Мельниченко считает целесообразным проведение расширенного заседания при участии представителей экспертно-аналитической группы, Кабинета Министров и всех заинтересованных сторон, в том числе крупнейших нефтетрейдеров, на котором нужно рассмотреть вопросы о соблюдении экспертно-аналитической группой положения о ней, а также о способствовании увеличению производства нефтепродуктов на украинских предприятиях», – сказал А.Мельниченко.

Кстати о бензине, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. Цифры не малые, если столько потребляем, стоит призадуматься, что делать дальше.

А эксперты нам объясняют следующее. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн считает, что высокие цены на бензин в Украине обусловлены ростом цен на нефть и девальвацией гривни. «Сейчас никто из государственных чиновников не может взять на себя смелость и сказать, что сегодняшняя стоимость бензина при вдвое меньшей цене на нефть по сравнению с прошлым годом обусловлена исключительно девальвацией национальной валюты. Это всем очевидно», – отмечает он.

Между тем, по его мнению, рост цен на бензин не связан со злоупотреблениями со стороны нефтетрейдеров. «Основная проблема в том, что на этот рынок обращают внимание, только когда на нем растет цена, а когда на нем цена падает, никто не замечает. Сегодня все говорят о том, что рост цен связан со злоупотреблениями, хотя на самом деле рост цен происходит у нас несколько раз в год. Таков рынок сегодня. Ничего не поделаешь. Нигде за рубежом рост цен на бензин не обсуждается, потому что люди уже привыкли, за много лет поняли, что если сегодня по телевизору передали, что нефть в мире растет в цене, то завтра цена на колонке вырастет. Это сообщающиеся сосуды», – подчеркнул эксперт.

Есть еще мнение, во многом раскрывающее причины подъема цен на бензин. Так, директор компании «Параллель» Дмитрий Кулик считает, что подорожание бензинов на автозаправочных станциях обусловлено существенным увеличением закупочных цен на украинских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). А вот рост в крупном опте обусловлен, в первую очередь, глобальными тенденциями внешнего топливного рынка.

Не обойтись в этом вопросе и без мнения оппозиции нынешнему правительству. Народный депутат, министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Виктора Януковича Юрий Бойко считает, что действия правительства Юлии Тимошенко на рынке нефтепродуктов Украины неадекватны и непрофессиональны.

«У правительства Тимошенко, как обычно, не хватает профессионализма для отстаивания государственных интересов на рынке нефтепродуктов. Правительство просто идет на поводу у нефтетрейдеров, входящих в экспертно-аналитическую группу при Минтопэнерго, и не способно вести с ними профессиональную дискуссию», – считает Ю.Бойко.

По мнению народного депутата, экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынков нефти и нефтепродуктов при Министерстве топлива и энергетики Украины, «сегодня превратилась в инструмент легализации интересов нефтяных компаний. Начали расти цены на мировом рынке, и правительство тут же утверждает новый ценовой коридор, не учитывая тот факт, что дорогое топливо начинает поступать из Европы минимум через 2-3 недели. Зато трейдеры получают возможность по повышенным ценам распродать старые запасы».

Как считает Ю.Бойко, правительство Ю.ТИМОШЕНКО не впервые проваливает ситуацию на рынке нефтепродуктов. Летом прошлого года цены на бензин и дизтопливо в розничной продаже достигли рекордных уровней и превысили 7 грн. за литр… «С такими подходами цены на нефтепродукты скоро превысят 10 грн. за литр», – считает народный депутат.

Говоря о среднесрочных мерах по стабилизации ситуации на рынке, Ю.Бойко выделил необходимость государственной поддержки отечественных производителей нефтепродуктов и наращивания добычи нефти внутри страны.

И тут стоит вспомнить данные Госкомстата. Украинские нефтеперерабатывающие заводы в январе-мае т.г. сократили производство автомобильного бензина на 6,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1,320 млн. тонн. Правда, и в прошлом году статистика была неутешительной – наши НПЗ сократили производство автобензина на 22,3%. А тут еще стоит добавить нынешнее состояние самих заводов, а с учетом кризиса их модернизация, как и строительство новых откладывается надолго…

Экспертные оценки сводятся к одному – дешевизмы на рынке нефтепродуктов не будет и готовиться нужно к худшему. А к этому стоит добавить прогнозы международных институтов, что вторая волна кризиса придет к нам с началом осени. К счастью, период отпусков к тому времени закончится, как и «полевых» работ на фазендах. И мы потихоньку пересядем в «маршрутки» и другой общественный транспорт, только неизвестно, сколько к тому времени будет стоит проезд…

Оксана Павловская (УНИАН)