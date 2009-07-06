Украина надеется углубить сотрудничество с Ассамблеей

Украина надеется на дальнейшее углубление сотрудничества между Украиной и Ассамблеей стран-доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Президента Украины.

«Президент Украины надеется на дальнейшее углубление сотрудничества с международной общественностью по вопросам преодоления последствий чернобыльской аварии и реализации проектов на ЧАЭС», – сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

При этом она отметила, что «глава государства высоко ценит усилия международной общественности, правительств стран-доноров фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности, ЕБРР, которые они прилагают в направлении реализации проектов на территории Чернобыльской АЭС и наполнения фондов для их финансирования».

По ее словам, 7 июля Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании этих ассамблей, которое пройдет в Киеве. И.ВАННИКОВА также отметила, что Президент приветствует проведение этого заседания именно в Киеве.

Как сообщал УНИАН, Ассамблея стран-доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности проведет заседание в Киеве 7 июля.

Предыдущее заседание ассамблеи состоялось в июле 2008 года в Лондоне, где были заслушаны отчеты компаний о состоянии работ по проектированию нового безопасного укрытия (конфайнмента, НБК) над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, отчет о ходе строительства хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) сухого типа и завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года стал причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.