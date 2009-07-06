Эксперт: цены на бензин могут стабилизироваться

Снижение топливных котировок в Европе на протяжении второй половины июня и в первые дни июля может стабилизировать ситуацию на топливном рынке Украины, а в случае развития данной положительной динамики – предопределить снижение цен уже в июле.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Консалтинговая группа А-95» со ссылкой на директора компании Сергея КУЮНА.

В сообщении отмечается, что с 16 июня по 2 июля цена на высокооктановый бензин А-95 на северо-западе Европы снизилась на 16,2% – с 746 до 625 долл./т, котировка дизельного топлива потеряла 8,1%, или 49 долл./т. За этот же период российская нефть Urals в Средиземноморье подешевела на 5,8 долл./барр. – с 70,3 до 66,2 долл./барр.

«Это хороший сигнал для украинского рынка, который пока находится под влиянием ценовых рекордов, зафиксированных в Европе в середине июня», – комментирует С.КУЮН.

По его мнению, такое снижение стоимости бензина способно как минимум оказать стабилизирующий эффект, а в случае фиксации на данных отметках либо дальнейшего снижения – привести к адекватному понижению розничных цен в Украине.

Между тем однозначно прогнозировать ситуацию на топливном рынке сложно из-за существования ряда объективных и субъективных факторов. При этом эксперты группы выделяют два разных сценария поведения цен на бензин и дизельное топливо.

В пользу долгосрочной стабилизации цен на текущих отметках по бензину А-95 в диапазоне 6,70-7,10 грн./л говорит тот факт, что за двухмесячный период роста цен в мире Украина контрастирует отставанием как от оптового рынка, так и от ближайших стран.

В Литве, Румынии, Венгрии, Болгарии и ряде других стран, которые, как и Украина, не имеют достаточных собственных нефтяных ресурсов, розничные цены на бензин А-95 в перерасчете на гривню за май-июнь выросли на 1,52-1,90 грн./л, тогда как в Украине – на 1 грн./л. Об отставании розничного сегмента говорит и то, что оптовые цены в Украине в мае-июне выросли на 2 134 грн./т, или 1,61 грн./л.

«Стоимость бензина А-95 на АЗС не достигла своего пика, поэтому июньское снижение мировых цен преимущественно окажет стабилизирующий эффект», – сказал С.КУЮН, отметив при этом, что снижение стоимости на АЗС может произойти ближе к концу июля в случае сохранения благоприятной мировой конъюнктуры.

Аналогичный сравнительный подход к оценке стоимости дизельного топлива показывает, что объективно существуют предпосылки для его подорожания. В течение последних двух месяцев розничные цены на дизельное топливо в Украине фактически не растут, хотя в странах Восточной Европы отмечен рост, сопоставимый с ростом стоимости бензина. В мае-июне даже в России темпы роста цен на дизтопливо оказались выше, чем в Украине, отмечают в «А-95».

Сильно контрастируют темпы повышения розничных цен на дизтопливо (2,3%) с динамикой внешнего и внутреннего оптовых рынков, которая фиксирует 32,7% и 17,4% роста соответственно. Такое отставание эксперты объясняют избыточными запасами дизтоплива, сформированными в марте-апреле и не реализованными вследствие снижения потребления нефтепродуктов в стране.

Однако, как свидетельствуют данные Госкомстата о запасах дизтоплива, старые запасы быстро сокращаются: если на 1 мая т.г. они составляли 518 тыс. тонн, то на 1 июня – 438,7 тыс. тонн (-15%). Увеличение потребления дизтоплива в летний период ускорило использование старых недорогих ресурсов, которые будут замещены более дорогими новыми. Это, в свою очередь, неизбежно окажет давление на розничные цены.

Эксперты компании отмечают, что сопоставление, проведенное с зарубежными площадками и оптовым рынком, позволяет уверенно прогнозировать в июле рост цен как минимум на 25 коп./л – до 5,50-5,70 грн./л.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» было создано в мае 2008 года. Компания является издателем ежемесячного журнала для автомобилистов «А95» и занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов. Опыт работы экспертов группы в сфере мониторинга и анализа украинского рынка нефтепродуктов составляет более 10 лет.