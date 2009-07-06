Атомэнергопром прорабатывал вопрос добычи урана

Российский государственный холдинг «Атомэнергопром» в 2008 году прорабатывал вопрос участия в проектах по добыче урана в Украине, Монголии и других странах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Атомэнергопром».

В сообщении отмечается, что госкорпорация «Росатом» утвердила годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Атомэнергопром» за 2008 год.

Добыча урана на российских уранодобывающих предприятиях в 2008 году выросла на 3% – до 3,521 тыс. тонн, а с учетом урана, произведенного СП «Заречное» в Казахстане, – на 4,5%, до 3,687 тыс. тонн.

«В рамках развития проектов по геологоразведке и добыче урана в 2008 году учреждены совместные предприятия в Армении, Намибии, Канаде и России, велась проработка возможности участия России в проектах по добыче урана в Украине, Монголии и других странах», – отмечено в сообщении.

В 2008 году организациями «Атомэнергопрома» был заработан совокупный доход в размере около 305,5 млрд. рублей, плановые показатели превышены более чем на 7%. План по чистой прибыли в объеме 27 млрд. рублей также выполнен. Экспортная выручка холдинга составила около 4,5 млрд. долл. (с учетом соглашения ВОУ-НОУ, реализуемого ОАО «Техснабэкспорт»).

Прошедший год стал в России рекордным по выработке электроэнергии на АЭС – 162,3 млрд. кВт/ч (на 2% больше, чем в 2007 году). Компания отмечает, что этих показателей удалось достичь без ввода новых блоков, только за счет повышения коэффициента использования установленной мощности, который составил 79,5%.

В «Атомэнергопром» отмечают, что компания последовательно реализовывала шаги по развитию международной кооперации. Были подписаны контракты на комплектные поставки ядерного топлива в период после 2010 года для АЭС Словакии, а также Опционное соглашение об оказании ОАО «ТВЭЛ» услуг по фабрикации топлива на действующие и достраиваемые блоки до конца срока их эксплуатации.

Все это позволило добиться еще большего укрепления позиций на рынке Восточной и Центральной Европы. В рамках межправительственного соглашения с КНР по техническому содействию в сооружении IV очереди газоцентрифужного завода подписаны контракты с Китайской компанией индустрии атомной энергии на сооружение газоцентрифужного завода и долгосрочный контракт на поставку российских ОУП/ЕРР.

Также в компании отмечают, что ОАО «Атомэнергомаш» был приобретен контрольный пакет акций венгерского завода «Ганз Энергетика», на базе которого создано российско-венгерское совместное предприятие по производству оборудования для перегрузки топлива для АЭС.

Кроме того, в 2008 году были продолжены работы по разработке и освоению серийного выпуска газовых центрифуг нового поколения. Завершено создание производства сверхпроводников в ОАО «ЧМЗ» для выполнения международных обязательств России по программе ИТЭР. Разработана техническая и обосновывающая документация на ТВСА PLUS и ТВС 2М с увеличенной высотой активной зоны для обеспечения эксплуатации Балаковской, Волгодонской и Калининской АЭС в полуторагодичном топливном цикле с повышенной мощностью. Разработаны программы внедрения пятигодичного топливного цикла, проектные и обосновывающие материалы для использования топлива второго поколения на АЭС «Богунице», «Моховце», «Дукованы», «Пакш», «Ловииза» на повышенной мощности.

Как сообщал УНИАН, 20 марта 2008 года в Москве «Атомэнергопром» и компания Toshiba Corporation подписали Общее рамочное соглашение о деловом сотрудничестве, на основе которого осуществляют подготовку технико-экономического обоснования сотрудничества и конкретных бизнес-планов кооперации в различных областях.

Справка УНИАН. ОАО «Атомэнергопром» – интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли.

«Атомэнергопром» обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики – от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.