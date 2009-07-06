«Энергоатом» проанализировал состояние работ на ХАЭС

ГП НАЭК «Энергоатом» проанализировала состояние ремонтно-восстановительных работ 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, их финансирование и первоочередные задания на ближайший период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что 3 июля под председательством президента НАЭК «Энергоатом» Юрия НЕДАШКОВСКОГО на Хмельницкой АЭС состоялось совещание по вопросам выполнения подготовительных мероприятий к началу сооружения третьего и четвертого блоков. В совещании приняли участие специалисты НАЭК «Энергоатом», ОП «Атомпроектинжиниринг», Киевского института «Энергопроект», ОП «Хмельницкая АЭС», подрядных организаций.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ отметил, что в нелегких условиях кризиса, дефицита финансовых ресурсов компания стремится не утратить темпы развития ядерной энергетики. Президент «Энергоатома» проинформировал о сотрудничестве в этом направлении с украинским правительством и парламентом.

В частности, Ю.НЕДАШКОВСКИЙ подчеркнул, что позитивным достижением является принятие 25 июня т.г. Верховной Радой Украины Закона №2174 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении вопросов социальной защиты населения, которое проживает в зонах наблюдения предприятий по добыче урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами» и Закона №3562 «О внесении изменений в Закон «О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительстве ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение».

Справка УНИАН. Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года предусматривает строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС до 2016 года.

В соответствии с законодательством, окончательное решение о строительстве ядерных объектов принимает Верховная Рада после проведения общественных слушаний и совещательного референдума. По данным обследований, проведенных ОАО «Киевский институт «Энергопроект» (КИЭП), конструкции сооружений 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в целом пригодны для достройки.

13 октября 2008 года Минтопэнерго утвердило победителем конкурса по отбору проекта реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС компанию «Атомстройэкспорт» (РФ), представившую проект реакторной установки В-392Б (ВВЭР-1000).

Строительство двух энергоблоков было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. На сегодня строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 – 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

Предварительная стоимость сооружения 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС составляет около 15 млрд. грн.

По словам президента НАЭК «Энергоатом» Юрия НЕДАШКОВСКОГО, финансирование проекта будет осуществляться следующим образом: 85% – российская сторона предоставляет кредит со ставкой Libor + 3% и 15% – украинская сторона. Погашение тела кредита – через 6 месяцев после ввода в эксплуатацию новых энергоблоков.