Astrum: снижение цены на газ поможет Нафтогазу

Снижение цены на газ в третьем квартале 2009 года облегчит "Нафтогазу Украины" наращивание объемов его импорта.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Однако, добавил он, «Нафтогазу вряд ли удастся значительно увеличить объемы закупок газа, если компания не сможет заручиться дополнительным финансированием от НБУ или из-за рубежа». Третий квартал текущего года будет иметь решающее значение для увеличения закупок газа, поскольку, как ожидает экономист, цена на импортируемый газ в четвертом квартале возрастет, а начало отопительного сезона оставит мало возможностей для закачки газа в подземные хранилища в последние месяцы 2009 года.

По словам А.БЛИНОВА, стоимость импортируемого природного газа рассчитывается по формуле, в которую включаются европейские цены на газойль и мазут, динамика изменений которых обычно повторяет динамику цен на нефть. Базисный период формулы - 9 месяцев, предшествующих соответствующему кварталу, сообщил экономист. Он подчеркнул, что поскольку цены на нефть во втором квартале этого года были в среднем на 50% ниже по сравнению с третьим кварталом прошлого года, это обусловило значительное снижение цены импортируемого газа для Украины.

Как считает экономист, в настоящее время украинская государственная монополия отстает как от графика закупок по контракту с Газпромом (который предусматривает покупку 40 млрд. куб. м в 2009 году), так и от графика, установленного газовым балансом Украины на 2009 год (этот документ, утвержденный Кабмином, предусматривает закупку 33 млрд. куб. м газа). По оценкам А.БЛИНОВА, в одном только втором квартале Нафтогаз недобрал 1,4 млрд. куб. м импорта по сравнению с газовым балансом и впечатляющие 4,9 млрд. куб. м по сравнению с графиком по контракту «бери или плати» между Нафтогазом и Газпромом. «Последнее означает, что Украина все еще подлежит значительным штрафам за недобор газа, который она обязалась купить», - объяснил экономист.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что цена на российский газ для Украины в третьем квартале 2009 года составит 198 долл. за тыс. куб. м.

По его словам, озвученные ранее цифры в размере 194 долл. и 155 долл. за тыс. куб. м для третьего и четвертого кварталов, соответственно, являлись прогнозными расчетами.

«На сегодня, с учетом изменения ситуации на рынке нефтепродуктов, цена для третьего квартала была откорректирована», - сказал он.

С.КУПРИЯНОВ сообщил также, что прогнозной ценой газа для четвертого квартала остается 155 долл. за тыс. куб. м, однако она будет уточняться в соответствии с формулой, прописанной в газовых контрактах между Украиной и Россией.

Напомним, в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины составила 360 долл. за тыс. куб. м. Во втором квартале цена газа для Украины составила 280 долл. за тыс. куб. м.