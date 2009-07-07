Нафтогаз полностью рассчитался с Газпромом за июнь

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в июне этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью «Нафтогаза Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Вопрос закрыт… За 1,1 млрд. кубометров газа заплачено в полном объеме», - сказал он.

При этом В.ЗЕМЛЯНСКИЙ не уточнил сумму платежа за потребленный в июне природный газ.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.