Операции «Нафтогаза» продолжают приносить значительные убытки

Операции НАК «Нафтогаз Украины» по импорту и реализации импортного природного газа украинским потребителям продолжают приносить госкомпании значительные убытки.

Об этом сказано в переданной УНИАН аналитической записке «О финансовых результатах НАК «Нафтогаз Украины» по операциям по реализации природного газа потребителям Украины в июне 2009 года и планах закачки природного газа на июль-октябрь 2009 года», подготовленной экспертами Центра энергетических исследований.

В документе отмечается, что в июне 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» импортировала по контракту с ОАО «Газпром» 996,9 млн. куб. м природного газа на сумму 270,11 млн. долл.

«Несмотря на сокращение объема импорта до исторического минимума, а также полное прекращение закачки импортного газа в подземные хранилища, собранных НАК «Нафтогаз Украины» с внутреннего рынка средств недостаточно для оплаты импорта газа в июне», – сказано в документе.

Эксперты центра отмечают, что для покрытия убытков от операций по импорту природного газа в июне «Нафтогаз Украины», по всей видимости, привлечет кредит государственного ОАО «Укрэксимбанк» на сумму до 700 млн. грн. Основанием для таких предположений является увеличение Кабмином уставного фонда «Укрэксимбанка» с 5,1 до 5,8 млрд. грн.

По расчетам экспертов, в случае получения кредита «Укрэксимбанка» объем государственных (эмиссионных) средств, привлеченных НАК «Нафтогаз Украины» через госбанки за последние 7 месяцев, увеличится до 4,3-4,4 млрд. долл.

При этом в документе сказано, что для покрытия дефицита денежных средств, вопреки действующему законодательству, «Нафтогаз Украины» начал поставки газа украинской добычи не только населению, но и другим категориям потребителей. Это вызовет необходимость замещения дешевого украинского газа более дорогим импортным при поставках населению в зимние месяцы, что еще больше усилит давление на финансовый баланс монополии.

Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в июне добыли 1,53 млрд. куб. м природного газа. Из этого объема населению поставлено 380 млн. куб. м, закачано в подземные хранилища – 700 млн. куб. м. Свыше 450 млн. куб. м газа украинской добычи направлены на технологические нужды газотранспортной системы (303 млн. куб. м) и предприятиям теплокоммунэнерго (136 млн. куб. м).

В нарушение законодательства «Нафтогаз Украины» тарифицировал эти поставки как осуществленные из ресурсов импортного газа.

Вместе с тем, эксперты считают, что, испытывая острую нехватку денежных средств, «Нафтогаз Украины» сознательно уступает значительный сегмент рынка промышленных потребителей сторонним организациям.

В июне т.г. частные газодобывающие организации добыли и поставили промышленным потребителям свыше 150 млн. куб. м газа. Около 100 млн. куб. м были поставлены на рынок промышленных потребителей из ресурсов ОАО «Укрнафта» (по замещению).

Также в июне продолжилось бесплатное потребление газа предприятиями группы ИСД.

Импорт природного газа российского происхождения из ресурсов компании Metcoal S.A. и его реализация на внутреннем рынке Украины в июне составила 12,14 млн. куб. м.

Таким образом, отмечается в документе, из суммарно реализованных промышленным потребителям в июне 1,149 млрд. куб. м природного газа «Нафтогаз Украины» непосредственно реализовал только 887 млн. куб. м. Свыше 22% рынка промышленного газа Украины были обеспечены газом из ресурсов сторонних газопоставляющих организаций.

Эксперты отмечают, что ситуация с созданием запасов газа на предстоящую зиму остается критической. Реальные запасы газа в хранилищах являются самыми низкими за 10-летний период существования НАК «Нафтогаз Украины».

С начала апреля 2009 года в ПХГ Украины закачано всего 3,6 млрд. куб. м газа. По состоянию на 1 июля в подземных хранилищах Украины, по данным НАК «Нафтогаз Украины», находилось 18,83 млрд. куб. м природного газа, в т.ч. 4,8 млрд. куб. м – неоформленный буферный газ.

Таким образом, запасы активного газа в хранилищах фактически составляют 14,03 млрд. куб. м. Это самый низкий объем запасов на эту дату за весь период существования НАК «Нафтогаз Украины» (с 1 января 1999 года).

НАК «Нафтогаз Украины» впервые прибег к практике учета буферного газа в общем балансе газа в хранилищах. «Не вызывает сомнений, что подобная манипуляция предпринята с целью введения в заблуждение российских и европейских партнеров компании относительно реального положения дел с подготовкой к зимнему периоду», – считают эксперты центра.

Значительное беспокойство вызывает также юридический статус буферного газа, на который, возможно, может быть обращено взыскание вследствие ряда судебных процессов между НАК «Нафтогаз Украины» и бывшими заказчиками его услуг по хранению газа.

Эксперты Центра энергетических исследований считают, что попытки НАК «Нафтогаз Украины» привлечь иностранные займы под закачку газа в подземные хранилища дискредитируют не только компанию, но и государство Украина в целом.

В соответствии с планом НАК «Нафтогаз Украины» по закачке газа до конца 2009 года, за оставшийся до начала отопительного сезона период (июль-октябрь) планируется закачать в хранилища 7,6 млрд. куб. м. Из этого объема не менее 1,5 млрд. куб. м – газ украинской добычи. Таким образом, потребность НАК «Нафтогаз Украины» в импортном газе для закачки в хранилища составляет не более 6,1 млрд. куб. м. Стоимость этого ресурса в ценах третьего квартала (198 долл. за тыс. куб. м) – 1,2 млрд. долл.

«Попытки НАК «Нафтогаз Украины» и правительства Украины под предлогом закачки газа привлечь иностранные займы на сумму от 2 до 5 млрд. долл. ведут к дискредитации компании и Украины в целом. Очевидно, что избыточные средства, которые правительство предполагает получить через НАК «Нафтогаз Украины», будут использованы для покрытия текущего дефицита государственного бюджета Украины. В то же время, общепринятой практикой является финансирование дефицита бюджета через выпуск государственных облигаций или прямые кредиты международных финансовых организаций», – отмечено в аналитической записке.

Также в документе сказано, что привлечение средств в госбюджет через НАК «Нафтогаз Украины» приведет к резко отрицательным последствиям для компании – будет нарушен баланс между ее украинскими и иностранными кредиторами.

Задолженность НАК «Нафтогаз Украины» перед украинскими госбанками сегодня составляет около 4,4 млрд. долл., перед иностранными банками – 2,05 млрд. долл. В случае привлечения НАК «Нафтогаз Украины» иностранного кредита на сумму свыше 2,4 млрд. долл. пул иностранных кредиторов получит возможность возглавить комитет кредиторов НАК в случае ее ожидаемого банкротства.