Состоится встреча президентов Украины и Австрии
09:01, 07 июля 2009Энергетика
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Сегодня в Киеве
Сегодня в Киеве состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Федерального президента Австрии Хайнца ФИШЕРА.
Как сообщает пресс-служба Президента, после встречи начнутся украинско-австрийские переговоры в расширенном составе под председательством глав государств.
Главными темами во время переговоров будут вопросы двустороннего экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и энергетическая безопасность.
Также сегодня В.ЮЩЕНКО и Х.ФИШЕР примут участие в украинско-австрийском бизнес-форуме.
8 июля в рамках визита Федеральный президент Австрии посетит Львов, где проведет ряд встреч с общественностью.
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