Состоится встреча президентов Украины и Австрии

Сегодня в Киеве состоится встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Федерального президента Австрии Хайнца ФИШЕРА.

Как сообщает пресс-служба Президента, после встречи начнутся украинско-австрийские переговоры в расширенном составе под председательством глав государств.

Главными темами во время переговоров будут вопросы двустороннего экономического сотрудничества, привлечение инвестиций и энергетическая безопасность.

Также сегодня В.ЮЩЕНКО и Х.ФИШЕР примут участие в украинско-австрийском бизнес-форуме.

8 июля в рамках визита Федеральный президент Австрии посетит Львов, где проведет ряд встреч с общественностью.