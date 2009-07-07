Экс-глава МИД Германии назначен советником проекта “Набукко”

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка ФИШЕР назначен политическим советником проекта “Набукко”.

По информации агентства AFP, об этом сообщила немецкая энергетическая группа RWE.

Й.ФИШЕР был нанятым RWE и австрийской нефтяной и газовой группой OMV для содействия “политической коммуникации” проекта.

Й.ФИШЕРУ 61 год, с 1998 по 2005 годы он был министром иностранных дел ФРГ в правительстве Герхарда ШРЕДЕРА, который сегодня возглавляет поддерживаемый Россией проект газопровода “Северный поток”.

Как сообщал УНИАН, 13 июля страны Европейского Союза и Турция должны подписать в Анкаре межправительственное соглашение относительно строительства газопровода “Набукко” для уменьшения зависимости ЕС от российского газа.

Проект “Набукко” предусматривает строительство газопровода между Азербайджаном и Австрией длиной 3300 км. Проект рассчитан на снабжение 26-32 млрд. кубометров газа в год, его стоимость оценивается в 7,9 млрд. евро, а работы по строительству планируется завершить до 2014 года.