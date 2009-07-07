Ющенко примет участие в заседании Совета

09:33, 07 июля 2009
Энергетика
0

Доноров Счета ядерной безопасности

Сегодня в 14.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в заседании Совета доноров Счета ядерной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Президента, заседания состоится в рамках выполнения положений Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительствами стран «Большой семерки» и Комиссией Европейского содружества относительно закрытия Чернобыльской АЭС.

Заседание состоится в гостинице «Radisson SAS.

Аккредитация журналистов по телефону: 255-74-02.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter