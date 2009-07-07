Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть по итогам торгов в понедельник, 6 июля, упали на 4% - до 64 долл./барр., сообщает Reuters.

Баррель техасской нефти WTI с поставкой в августе подешевел на 2,68 долл./барр. и зафиксировался на отметке в 64,05 долл./барр.

В Лондоне аналогичные контракты на североморскую нефть Brent также упали в цене до 64,05 долл./барр., потеряв по ходу сессии 1,56 долл./барр.

Напомним, что в результате предыдущей торговой сессии, состоявшейся в четверг, 2 июля, (в пятницу в США праздновали День независимости), цены на нефть также существенно упали. Августовские контракты на нефть WTI подешевели на 2,58 долл./барр. и стали стоить 66,73 долл./барр., а аналогичные фьючерсы на сырье Brent остановились на отметке 66,65 долл./барр., потеряв по итогам торгов 2,14 долл./барр.. Для сравнения, еще неделю назад баррель нефти стоил почти 70 долл./барр.

Аналитики считают, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,2 млн. барр., запасы бензина выросли на 800 тыс. барр., а запасы дистиллятов увеличились на 1,7 млн. барр.

Управление по энергетической информации (EIA) опубликует доклад о запасах нефти во вторник. В июне EIA повысило мировой прогноз спроса на нефть на 2009 года на 10 тыс. барр. в стуки до 83,68 млн. барр. в сутки, что стало первым повышением с сентября.