Газпром подтвердил оплату Украиной июньского газа

НАК "Нафтогаз Украины" полностью расплатился за июньские поставки газа. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, сообщает РИА "Новости".

По словам представителя российского концерна, отбор газа из трубы украинской стороной в июне составил около 33 миллионов кубометров в сутки.

6 июля о полной оплате поставок российского газа в июне заявил пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. По его словам, в июне 2009 года Украина потребила 1,1 миллиарда кубометров газа. При этом точной суммы, переведенной на счета "Газпрома", названо не было. Как ожидается, в третьем квартале текущего года "Нафтогаз" будет получать российское топливо по 198 долларов за тысячу кубометров.

Согласно контракту, заключенному между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в январе 2009 года, украинская сторона обязуется перечислять средства за потребляемый газ не позднее седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В случае, если это условие Украиной будет нарушено, российская сторона может перейти на авансовую систему платежей со стопроцентной оплатой.

"Нафтогаз" также подал заявку на поставки газа в июле в объеме 120 миллионов кубометров в сутки, увеличив в первую неделю июля фактический отбор газа из трубы в четыре раза. "Очевидно, что большая часть этого газа не продается сейчас потребителям, а закачивается в подземные хранилища, а значит, платеж в начале августа станет определенным рубежом и для украинской компании, и для стран, заинтересованных в транзите через Украину. Ведь решение по совместному финансированию "Нафтогаза", к чему российская сторона призывает уже давно, пока не найдено", - пояснил С.КУПРИЯНОВ.

По российским оценкам, Украине необходимо закачать в подземные хранилища газа (ПХГ) около 19,5 миллиарда кубометров для подготовки к зимнему отопительному сезону. 24 июня 2009 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что в ПХГ было закачано 1,1 миллиарда кубометров газа.