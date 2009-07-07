Объемы российского газа через Украину в ЕС на 2010 г. пока не определены

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что на сегодняшний день не определены гарантированные объемы российского газа, который будет транспортироваться через территорию Украины в ЕС в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что об этом свидетельствуют газовые договоренности, достигнутые между Украиной и РФ в январе.

«Это не укрепляет, прежде всего, позиции потребителя и позиции страны-транзитера», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина обращалась в Еврокомиссию с просьбой еще раз рассмотреть принципы формирования транзитной политики, начиная от симметричных обязательств относительно гарантий объемов транзита российского газа и заканчивая тарифной политикой.

«Думаю, что большим минусом для европейского потребителя является потеря, начиная с 2010 года, гарантированных объемов поставок российского газа через украинскую территорию европейским потребителям», - сказал Президент Украины, отметив, что определение объемов поставок газа является одним из фундаментальных принципов организации отношений: потребитель, производитель, транзитер.

«Если мы не владеем объемами будущего года, нам сложно говорить о модернизации, реконструкции, техническом перевооружении ГТС», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо пересмотреть и много других принципов работы газового рынка.

«Почему европейские потребители не закупают российский газ на своей восточной границе, почему тема транзита не является темой отношений Украина-Европейский Союз, европейский потребитель или европейские компании, как это принято в Европе? Почему традиционная европейская модель не работает, когда мы говорим об украинском компоненте транзитной политики?», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, если эти вопросы не рассматривать и не решать, они будут порождать много «политических увертюр» в вопросе урегулирования транзитной политики. В.ЮЩЕНКО считает, что это не способствует стабильности на европейском газовом рынке.