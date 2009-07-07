Украина не имеет проблем с оплатой российского газа

Украина не имеет проблем с оплатой за потребленный российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с Федеральным президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ.

«Мы рассчитываемся за газ, который касается внутреннего потребления», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, главной проблемой на сегодня является закачивание газа в подземные хранилища.

«Мы обращаемся и к Европейской комиссии, и к Швеции как стране, председательствующей в ЕС, чтобы они рассмотрели этот вопрос и в рамках Европейского энергетического департамента, и в рамках наших отношений Украина-Еврокомиссия относительно их оплаты и определения их объемов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что без потребителя Украина не может дать полноценный ответ на этот вопрос.

«Нам нужны партнеры, нам нужны участники диалога по данному вопросу, поскольку речь идет о европейском балансе газа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 июля о полной оплате поставок российского газа в июне заявил пресс-секретарь "Нафтогаза Украины" Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. По его словам, в июне 2009 года Украина потребила 1,1 миллиарда кубометров газа. При этом точной суммы, переведенной на счета "Газпрома", названо не было. Как ожидается, в третьем квартале текущего года "Нафтогаз" будет получать российское топливо по 198 долларов за тысячу кубометров.

Согласно контракту, заключенному между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в январе 2009 года, украинская сторона обязуется перечислять средства за потребляемый газ не позднее седьмого числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки. В случае, если это условие Украиной будет нарушено, российская сторона может перейти на авансовую систему платежей со стопроцентной оплатой.