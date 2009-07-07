Ющенко: Украина финансирует проекты по ЧАЭС

Украина подтверждает свое участие в финансировании проектов на территории Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая сегодня на совместном заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и Ассамблеи стран-доноров Счета ядерной безопасности, которая проходит сегодня в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что приветствует решение ЕБРР об участии в данных программах не только в качестве администратора, но и в статусе финансового донора.

Он подчеркнул, что Украина как никто другой заинтересована в финансировании программ по консервированию объектов Чернобыльской АЭС.

«Ежегодно на эти цели Украина тратит 1 млрд. долл. Это больше, чем мы можем позволить себе на здравоохранение», - сказал он.

По его словам, обеспокоенность украинской стороны вызывает задержка реализации ряда проектов. В частности, ввод объекта «Укрытие» перенесен на 2012 год, а срок ввода в эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов перенесен на 9 лет.

Глава государства подчеркнул необходимость дополнительных финансовых усилий стран-доноров для превращения объектов Чернобыльской АЭС в экологически безопасную систему, которая бы гарантировала безопасность хранения там отходов «по крайней мереё, на сто лет».

Президент Украины также отметил, что необходимо не допустить увеличения стоимости строительства объектов по консервации радиоактивных отходов. «Это возможно за счет более эффективного управления процессом», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в данном вопросе есть полное взаимопонимание между президентом, ВР и Кабинетом министров Украины.

Глава государства подчеркнул, что четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мирового сообщества. По его словам, там хранится свыше 150 т твердых радиоактивных отходов, в том числе, 5,5 тонн - свежего и 15 – отработанного ядерного топлива.

«В условиях глобального изменения климата, которое мы сейчас наблюдаем, не участие в этом аспекте было бы легкомысленным», - добавил он.

Справка УНИАН. Предыдущее заседание ассамблеи состоялось в июле 2008 года в Лондоне, где были заслушаны отчеты компаний о состоянии работ по проектированию нового безопасного укрытия (конфайнмента, НБК) над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, отчет о ходе строительства хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) сухого типа и завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года стал причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.