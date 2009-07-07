«Днепрооблэнерго» предоставлены особые условия расчетов с ОЭР

Государственное предприятие «Энергорынок» с июля текущего года предоставило ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» особые условия расчетов – с текущего счета компании, что закреплено соответствующим договором.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам финансового директора «Днепрооблэнерго» Сергея ЕФИМОВА, реструктуризация старых задолженностей и переход на расчеты с «Энергорынком» через текущий счет компании является одним из первых антикризисных мероприятий компании.

Новая форма расчетов дает возможность «Днепрооблэнерго» планово управлять денежными потоками. Также на текущем счету компании остаются средства по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии, которые раньше автоматически уходили в «Энергорынок».

Первые платежи с текущего счета «Днепрооблэнерго» уже произведены, сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины, которая передает по своим сетям и поставляет потребителям до 27% всей электроэнергии в стране. Компания ведет лицензированную деятельность на территории площадью почти 32 тыс. кв. км. Длина воздушных линий электропередачи – 58 тыс. км, кабельных линий – 5,5 тыс. км. На балансе компании 328 подстанций 35-150 кВ и более 15 тыс. силовых трансформаторов. Компания обеспечивает электроэнергией почти 24 тыс. предприятий, учреждений и организаций и 1,5 млн. бытовых потребителей.

В 2008 году чистая прибыль «ЭК «Днепрооблэнерго» составила 83,725 млн. грн.