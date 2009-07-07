Швейцарская Airol Beteiligungen купит углетрейдера «Рось»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) выдал разрешение компании Airol Beteiligungen AG (г. Цюрих, Швейцария) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Рось» (г. Запорожье).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Отмечается, что ООО «Рось» занимается оптовой торговлей углем, рудами и продукцией химической промышленности.

Вместе с тем, АМК выдал разрешение компании Airol Beteiligungen на приобретение ООО «Запорожсталь-РС» (г. Запорожье), которое занимается инвестированием в ценные бумаги.

Также в сообщении сказано, что такое приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высших органах управления эмитентов.

Компании Airol Beteiligungen AG (г. Цюрих, Швейцария) осуществляет инвестиционную деятельность в ценные бумаги и не занимается хозяйственной деятельностью в Украине.