За что дискредитируют «газовый кредит»…

В последние дни тема переговоров Украины относительно получения кредита на приобретение 8 млрд. куб. м газа для его последующей закачки в подземные хранилища снова оказалась под пристальным вниманием. Сначала всплыл так и не подписанный договор о привлечении синдицированного кредита для «Нафтогаза» с российской компанией «Тройка Диалог», затем по этому вопросу высказались премьер и Президент, а также чиновники и эксперты из Украины, России и ЕС. Правительство отстаивает обоснованность запрошенных у ЕС и РФ 5 млрд. долл., тогда как и украинские, и зарубежные аналитики считают эту сумму слишком завышенной. Ну и самое главное - по какой цене Украина купит эти 8 млрд. кубометров – за 198 долл. в текущем квартале, или за 160 долл., ведь именно такую цену обещают эксперты в IV квартале. Разница весьма существенная - более 300 млн. долл., но «Газпром» не был бы «Газпромом», если бы не предусмотрел все возможные варианты и заранее не обязал Украину поквартально выкупать строго установленные объемы газа. За первое полугодие мы уже «недокупили» у россиян более 5 млрд. кубометров, пока нам за это ничего не было, но это только пока…

Сколько нужно и от кого

Что касается договора, который якобы должен был быть подписан между «Нафтогазом» и «Дройкой Диалог» о привлечении синдицированного кредита в размере 4 млрд. долл., то, по мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, эта информация уже не является актуальной. «Речь идет о договорах, возможность подписания которых рассматривалась НАК «Нафтогазом» не в настоящий период времени, а некоторое время раньше. Дело в том, что «Нафтогаз» занимался вопросами заимствования, начиная с конца прошлого года, когда у компании возникли проблемы с погашением задолженности в размере более 2 млрд. долл. Тогда переговоры о привлечении кредита «Нафтогазом» шли очень широким фронтом, и в них участвовала, в том числе и компания «Тройка диалог». Я не исключаю, что всплывший в СМИ документ, это тот вариант контракта, который ранее рассматривался «Нафтогазом», но так и не был заключен, а сейчас кто-то из доброжелателей «Нафтогаза» слил его прессе», - отметил эксперт.

Он убежден, что если бы российские финансовые организации и согласились предоставить кредит «Нафтогазу», то это было бы сделано исключительно по согласованию с российским правительством. «В таком случае предоставление синдицированного кредита осуществлялось бы через такие структуры, как «Проминвестбанк», который сегодня фактически принадлежит «Внешэкономбанку», а не через «Тройку Диалог», являющуюся коммерческой структурой и весьма далекую от руководства России», - пояснил А.Нарбут.

Но как бы то ни было, Украина продолжает остро нуждаться в «газовом кредите», другой вопрос, сколько на самом деле нужно денег и для чего.

7 июля после встречи с федеральным президентом Австрии Хайнцом Фишером Виктор Ющенко отметил, что главной проблемой Украины в газовой сфере остается закачивание газа в подземные хранилища. По идее, газ в ПХГ должен стать страховкой на случай обострения газовых взаимоотношений между Украиной и Россией грядущей зимой. Если последняя по тем ли иным причинам снова перекроет вентиль на украинско-российской границе, Украина сможет какое-то время сохранять стабильные поставки в страны ЕС за счет газа из хранилищ.

Президент Украины обратился к Европейской комиссии с предложением определить объемы газа, которые должны быть закачаны в украинские ПХГ, и рассмотреть вопрос его оплаты. «Нам нужны партнеры, нам нужны участники диалога по данному вопросу, поскольку речь идет о европейском балансе газа», - отметил В.Ющенко.

Президент, как собственно и премьер-министр, стараются убедить Евросоюз в том, что Украина, как никто другой заинтересована в стабильности поставок газа странам ЕС. Но если Президент, представляя, так сказать, европейский вектор украинской политики, апеллирует исключительно к Еврокомиссии, то Юлия Тимошенко продолжает рассчитывать и на российские деньги.

Хитросплетение интересов и обязательств

В подтверждение тому, 6 июля премьер в очередной раз высказалась по поводу того, что РФ заинтересована в закачке российского газа в ПХГ не меньше, чем ЕС. По словам Юлии Владимировны, это с одной стороны гарантирует стабильность поставок газа в Европу в осенне-зимний период, а с другой - даст возможность России в летний период экспортировать излишки природного газа. При этом премьер-министр настаивает на том, что для закачки в хранилища 8 млрд. куб. м газа Украине необходимо ни много, ни мало - 5 млрд. долл.

Говоря о возможности получения Украиной такого кредита, А.Нарбут отметил, что сумма в 5 млрд. долл. является завышенной. «Я не знаю, откуда берется эта цифра, поскольку европейские эксперты из Газовой координационной группы располагают другой цифрой, которая не превышает 1,6 – 1,7 млрд. долл.», - отметил эксперт. По его мнению, в 5 млрд. долл. кредита, о котором говорит украинское правительство, входит не только сумма, необходимая для закачки газа в ПГХ, но и деньги для погашения долгов «Нафтогаза», а также для расчетов за весь приобретаемый в этом году газ. «Мне кажется, что сегодняшние заявления правительства о переговорах по предоставлению кредита с Россией - попытка подтолкнуть чиновников Евросоюза и МВФ к принятию решения, выгодного для Украины», - сказал А.Нарбут и добавил: «России при этом, безусловно, выгодно найти способ профинансировать приобретение Украиной газа в ближайшие три месяца. Это необходимо России для реализации своего газа по еще не до конца опустившейся цене, поскольку сегодняшняя цена – 198 долл. за 1 тыс. куб. м. газа выше, чем цена IV квартала этого года, которая может опуститься до 160-170 долл. за тысячу кубометров». Эксперт убежден, что России сегодня просто некуда продавать свой газ и некуда его складировать, так как ее хранилища полностью заполнены, в результате объемы добычи газа продолжают падать.

Украина, в свою очередь, озадачена выполнением обязательств по газовым соглашениям с Россией. В договоре о поставке газа в Украину на 2009 год РФ четко оговорила, какие объемы газа мы должны отбирать ежеквартально, естественно, своевременно за него расплачиваясь. Так, в I квартале мы должны были купить 2,5 млрд. кубометров газа, во II-ом - 7,5 млрд. куб. м, на III квартал предусмотрена поставка 10 млрд. кубометров и в IV – 12 млрд. куб. м. При этом, по оценкам экспертов, за первое полугодие Украина не выбрала и 5 млрд. кубометров из предусмотренных 10-ти. Теоретически Россия могла бы потребовать от Украины оплаты за весь объем газа, который она обещала купить, но пока этого не произошло. Важно понимать, что постоянно заявляющее о неплатежеспособности Украины российское руководство, естественно, раздражает тот факт, что из месяца в месяц мы ухитряемся расплатиться. Как нетрудно догадаться, происходит это, в первую очередь, из-за двукратного снижения объемов его закупок в первом полугодии, что не может удовлетворять россиян. Так что украинское правительство не зря помнит об интересах «Газпрома». Попробовало бы оно о них забыть.

В то же время, крайне нелицеприятные для премьера комментарии звучат из Европы. В частности, аналитик польского Фонда Баторего (Batory foundation, Варшава) Гжегож Громадский считает, что благодаря «газовому кредиту» Юлия Тимошенко пытается привлечь как можно больше средств на покрытие дефицита госбюджета и получить средства на проведение президентской кампании. В интервью УНИАН эксперт назвал завышенной озвученную украинским премьером сумму (5 млрд. долл.), которую Украине якобы необходимо привлечь для обеспечения стабильных поставок газа в Европу.

Как и его украинский коллега, Гжегож Громадский считает, что для этих целей Украине будет достаточно не более 2 млрд. долларов. Эксперт также убежден, что Евросоюз и РФ не могут одновременно предоставить Украине кредит на закупку газ, поскольку каждая из сторон выдвигает абсолютно противоположные условия. Он напомнил, что Евросоюз требует от Украины провести реформы в газовой отрасли в соответствии с Брюссельской декларацией о модернизации газотранспортной системы, в то время как РФ выступает против этих реформ. По его мнению, премьер-министр Украины, обратившись к обеим сторонам с просьбой предоставить кредит, пытается получить максимально больше денег. «Это может быть игра Тимошенко - кто даст больше. Зная финансовую непрозрачность такого типа договоров, нельзя исключить, что она могла бы использовать эти деньги в других целях», - сказал Г.Громадский.

Купить придется больше, но хоть половину - дешевле

И все же кредитные переговоры продолжаются, стороны еще думают… Как отметил народный депутат (БЮТ), советник премьер-министра по энергетическим вопросам Александр Гудыма, несмотря на все инсинуации, которые появляются в российской и европейской прессе по поводу украинских расчетов за газ, Украина в очередной раз рассчиталась с Россией. Таким образом, позиция правительства в переговорах с ЕС и Россией относительно предоставления кредита значительно усилилась. «Украина сделала уже достаточно шагов, заявлений и конкретных предложений, направленных на обеспечение бесперебойных поставок газа в страны ЕС. Из них я отмечу просьбу Украины, которая остается без ответа со стороны Европы. Речь идет о том, что Украина предлагает Европе, если и не предоставлять кредит, то хотя бы купить газ за европейские деньги и закачать его в украинские подземные газовые хранилища и платить Украине только за его хранение. Таким образом, будет обеспечена энергетическая безопасность стран, которые не имеют собственных газовых хранилищ – Болгарии Сербии, Венгрии. И это, несмотря на то, что ни в одном документе украинская сторона не имеет обязательств перед ЕС создавать стратегические запасы газа, чтобы обеспечивать Европу».

По словам А.Гудымы, европейцы переживают за каждую нашу копейку, они прекрасно знают, что с 1 июля мы покупаем газ дешевле 200 долл. за 1 тыс. куб. м. Поэтому, по его мнению, ЕС предоставит нам кредит исключительно для закачки в ПХГ 8-10 млрд. куб. м газа. «Но, если мы возьмем кредит в 5 млрд. долл. у россиян, то, как ранее уже говорила премьер-министр, половина суммы будет направлена на уменьшение дефицита бюджета НАК «Нафтогаз», а вторую часть Кабмин направит на закачку в хранилища 10 млрд. куб. м. газа», - пояснил советник премьер-министра.

Комментируя целесообразность приобретения 8 млрд. куб. м газа в III квартале, с учетом дальнейшего снижения стоимости «голубого топлива» в IV квартале, А.Гудыма отметил, что в данном случае важную роль играет фактор времени. «За июль-сентябрь нельзя закачать в подземные хранилище все 10 млрд. куб. м. газа. Таким образом, если мы и получим кредит на закупку этого объема газа у россиян, то, приблизительно половину мы закачаем по цене 198 долл. за тысячу кубометров, а вторую половину по цене, которая будет около 160 долл.», - пояснил советник премьер-министра.

При этом он уточнил, что сегодня в ПХГ Украины закачано около 20 млрд. куб. м газа, тогда как их емкость составляет 30 млрд. куб. м. «Для создания мощного стратегического запаса нам нужно закачать еще 10 млрд. куб. м. Тут все будет зависеть от того, на какую сумму Украине удастся получить кредит. Те 20 млрд. куб. м, которые находятся в хранилищах, сегодня являются неприкосновенным запасом, но если октябрь будет холодным, мы будем вынуждены откачивать газ из ПГХ для нужд промышленности и жилищно-коммунального хозяйства», - сказал А.Гудыма. Он подчеркнул, что заранее предусмотреть объемы газа, которые будут востребованы в осенне-зимний период, не возможно, так как это зависит от непредсказуемых климатических условий.

Народный депутат напомнил, что Украина обязана покупать газ в тех объемах, которые предусмотрены контрактами с Россией. «Если мы купим половину необходимого газа по цене 198, а вторую половину по 160 долл., то это будет абсолютно правильно», - сказал эксперт.

Если бы не выборы, можно было бы взять денег у населения, а там бы и ЕС подключился

Понятно, что Кабмину приходится очень нелегко - с одной стороны россияне ждут от нас оплаты никак не меньше, чем за 10 млрд. куб. газа в третьем квартале, с другой стороны - европейцы денег не дают, а тут еще и «Нафтогаз» постоянно на грани «технического дефолта». Остается одно – просить денег у России на все сразу, что означает рефинансировать свои долги у кредитора. Последствия этого не трудно предугадать – в случае не своевременной уплаты долгов Россия снова постарается получить контроль над газотранспортной системой Украины.

Конечно, есть альтернативный путь – поднять цену на газ на внутреннем рынке, сделав ее одинаковой как для промышленных предприятий, так и для населения. Не плохо бы было, наконец, заняться реформированием газовой отрасли в соответствии с Брюссельской декларацией, для чего следует выделить из «Нафтогаза» газотранспортную составляющую. В общем, предпринять все те меры, о которых многократно заявляли эксперты, но к которым правительство так и не решилось приступить. Это бы по достоинству оценили в Европе и, возможно, более снисходительно отнеслись бы к просьбам Украины. Получив кредит, нам было бы значительно легче рассчитываться по нему, имея на внутреннем рынке адекватную цену на газ. Но, к сожалению, во-первых, на все это нужно время, а его катастрофически не хватает, россияне долго ждать не будут и применят штрафные санкции. А самое главное, поднимать цены на услуги ЖКХ в канун выборов, когда кризис и так подтачивает рейтинг, это самоубийственное решение для политической силы. Остается надеяться, что ситуация разрешится для Украины с минимальными потерями, но то, что обойдется без них, вряд ли…

Петр Черных (УНИАН)