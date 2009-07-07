"ТВЭЛ" увеличила чистую прибыль в 2008 г. в 5,1 раза

Чистая прибыль ОАО "ТВЭЛ", занимающего 17% мирового рынка ядерного топлива, за 2008 год выросла в 5,1 раза - до 29,926 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на годовой отчет компании.

Выручка от продаж компании в 2008 году достигла 51,961 миллиарда рублей против 37,293 миллиарда рублей в 2007 году. По итогам 2008 года объем реализации ОАО "ТВЭЛ" общепромышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках превысил план на 7% и достиг 5,6 миллиарда рублей. В том числе на рынках Западной Европы, США и Южной Кореи кальциевой продукции реализовано на 14 миллионов долларов, литиевой - на 9 миллионов долларов.

ОАО "ТВЭЛ" на 100% принадлежит атомному холдингу ОАО "Атомэнергопром". В 2007 году чистая прибыль компании составила 5,826 миллиарда рублей.