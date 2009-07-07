Шандра: Кризис несколько удешевит строительство объекта «Укрытие»

Экономический кризис несколько удешевит строительство объекта «Укрытие» в Чернобыле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр МЧС Украины Владимир ШАНДРА журналистам в Киеве после заседания советы стран-доноров, которые финансируют строительство в Чернобыле объекта «Укрытие».

«С другой стороны, кризис нам помогает, потому что достаточно существенно упали цены на металл, на цемент», - добавил он.

В то же время В.ШАНДРА отметил, что на данный момент нет окончательного проекта строительства над четвертым энергоблоком ЧАЭС конфайнмента, поэтому пока нельзя назвать стоимость работ, хотя, согласно предварительным расчетам, стоимость объекта составит порядка 1,6 млрд. долл.

Вместе с тем министр МЧС отметил, что на сегодняшний день ведутся работы по подготовке фундамента объекта «Укрытие» и добавил, что проектировочные работы по конфайнменту выходят на «финишную стадию».

«Я думаю до конца этого года следует ожидать завершения этого проекта (строительства)», - подытожил он.

В.ШАНДРА также сообщил, что принято решение, что металл для строительства будетзакуплен осенью текущего года, «пока он достаточно дешовый».

Вместе с тем министр заметил, что сегодня на заседании совета страны-доноры подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы довести объект до завершения.

Также министр отметил, что в случае увеличения стоимости работ украинская сторона готова увеличить свою финансовую долю в проекте в пределах существующих для украинской стороны 6% от общей стоимости работ.

В свою очередь, директор Департамента ядерной безопасности ЄБРР Винс НОВАК сказал: «Кризис сделает достаточно тяжелым поиск денег, чтобы финансировать эти проекты. Но страны-доноры заверяют, что сделают все для того, чтобы эти проекты были завершены успешно».

В то же время, он обратил внимание на то, что сегодня фонд финансирования «владеет достаточным количеством денег для того, чтобы обеспечить реализацию проектов до 2011 года без дополнительных вливаний».

Справка УНИАН. Сегодня в Киеве состоялось заседании Ассамблеи вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и Ассамблеи стран-доноров Счета ядерной безопасности, которая проходит сегодня в Киеве.

Предыдущее заседание ассамблеи состоялось в июле 2008 года в Лондоне, где были заслушаны отчеты компаний о состоянии работ по проектированию нового безопасного укрытия (конфайнмента, НБК) над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, отчет о ходе строительства хранилища отработанного ядерного топлива-2 (ХОЯТ-2) сухого типа и завода по переработке жидких радиоактивных отходов.

Взрыв на 4-м энергоблоке ЧАЭС 26 апреля 1986 года стал причиной самой масштабной техногенной катастрофы в мировой истории.