Цена нефти снизилась

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 7 июля, снизились на фоне усилившихся волнений инвесторов в связи с глобальным снижением спроса на сырье и энергопотребление.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,82 доллара - до 62,73 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,12 доллара - до 62,93 доллара за баррель, передает Reuters.