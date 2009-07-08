«Корсан» перечислил 2,1 млрд.грн. за покупку 18,3% «Укртатнафты»

ООО «Корсан» перечислило 2,1 млрд. грн. за приобретенные на аукционе 27 июня 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.),.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления акционерного капитала ЗАО «Укртатнафта» Игорь ЛЕЩЕНКО.

«Полная сумма перечислена еще 30 июня. Таким образом, «Корсан» выполнил условия по договору в полном объеме», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 2009 г. ООО «Корсан» приобрело на аукционе за 2,1 млрд. грн. 18,296% акций ЗАО «Укртатнафта». Стартовая цена составляла 1,5 млрд. грн.

Изначально для участия в аукционе были поданы две заявки: от основного акционера компании - НАК «Нафтогаз Украины» и от миноритарного акционера – ООО «Корсан». Однако только одна компания ООО «Корсан» внесла задаток в размере 303 млн. 526,720 тыс. грн. и была допущена к участию в аукционе. «Нафтогаз Украины» не внес задаток для участия в аукционе, и таким образом отказался от участия в аукционе.

Напомним, Хозяйственный суд Полтавской области вынес решение, согласно которому ЗАО «Укртатнафта» обязано было реализовать 18,296% акций своим акционерам.

Ранее данный пакет акций принадлежал американской компании SeaGroup Internacional и швейцарской компании AmRuz Trading. Акции были выкуплены ими при создании СП в интересах соучредителей из Татарстана – компании «Татнефть» и правительства Республики Татарстан.

Однако в 2009 году Высший хозсуд Украины признал покупку ценных бумаг этими оффшорными компаниями неправомерной. Основанием для решения послужило то, что внесенные в счет оплаты векселя не были погашены компаниями в установленный законом срок.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ Полтавская область) было создано в 1994 году в соответствии с указом Президента Украины. Является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.

Крупнейшими акционерами ЗАО «Укртатанфта» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (РФ) и ООО «Корсан».