ЕБРР инвестирует 50 млн. долл. в «Галнафтогаз»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует 50 млн. долл. США в акционерный капитал ОАО «Галнафтогаз» - оператора крупной сети заправочных станций в Украине под торговой маркой «ОККО».

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Указывается, что данная транзакция укрепит баланс и ликвидность компании, с которой ЕБРР связывает длительный опыт сотрудничества, а также поможет смягчить негативные последствия финансового кризиса и девальвации гривни.

В ЕБРР считают, что данная инвестиция поможет ОАО «Галнафтогаз» продолжить реализацию своей стратегии развития путем выборочного приобретения новых АЗС и модернизации существующих с помощью мероприятий по повышению энергоэффективности.

Также сообщается, что в рамках данного проекта ОАО «Галнафтогаз» выполнит Программу корпоративного управления.

Кроме того отмечается, что данный проект соответствует Энергетической политике Банка, в которой подчеркивается важность инвестиций в акционерный капитал как инструмента, способствующего переходу к рыночной экономике. Стратегия деятельности ЕБРР в Украине предполагает предоставление помощи в финансировании развития и расширения высококачественных операторов рынка розничной торговли топливом, что также отражено в данной транзакции.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 июля 2009 г. банк взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму 4,3 млрд. евро в рамках 179 проектов.

ОАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших владельцев АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 291 АЗС, из них – 266 современных автозаправочных комплексов «ОККО». В сети «ОККО» работают две речные ЗС «ОККО», одна АГНКС «ОККО» и 105 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП). На АЗС «ОККО» действуют 16 ресторанов быстрого обслуживания «A la minute». АЗС компании имеются в 21 области Украины и в АР Крым.

ОАО «Концерн «Галнафтогаз» (г. Львов) в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 85,022 млн. грн.