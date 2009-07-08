ЕК оштрафовала энергокомпании E.ON и GDF Suez за сговор

Еврокомиссия оштрафовала крупнейшие европейские энергокомпании E.ON и GDF Suez на 553 миллиона евро каждую за картельный сговор, сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии. "Приняв такое решение, Еврокомиссия дает очевидный сигнал энергопоставщикам и напоминает им, что она не потерпит никакого рода антиконкурентного поведения в ЕС", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Неели Кроес, передает РИА Новости.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что нарушение правил конкуренции в рамках Евросоюза касается поставок в Европу природного газа по газопроводу Megal. В 1975 году руководство двух компаний - французской GDF Suez и немецкой E.ON - приняло решение построить этот газопровод для поставок российского газа в Германию и Францию.

Компании также договорились не торговать газом, поступившим на рынок другой стороны. Такое соглашение о разделении рынков, действовавшее вплоть до 2005 года, позволило этим двум крупнейшим европейским компаниям в течение многих лет сохранять доминирующие позиции на европейском газовом рынке.

Еврокомиссия проводила специальное расследование по этому делу с июля 2007 года. "Эти компании, таким образом, намеренно лишили французских и немецких потребителей газа преимуществ директивы 1998 года, открывшей путь свободной конкуренции в ЕС, а следовательно, и более широкого выбора энергопоставщиков", - говорится в документе. Решение о наложении штрафов на энергокомпании, принятое Еврокомиссией в среду, стало первым решением подобного рода в энергетической отрасли Евросоюза. Это второй по размеру штраф, когда-либо наложенный Еврокомиссией на компании ЕС. GDF Suez, в свою очередь, распространила в среду коммюнике, выразив "полное несогласие с заключениями Комиссии", и объявила о намерении опротестовать это решение.