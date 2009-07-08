Предприятия ТКЭ Днепропетровской обл. возьмут 200 млн. грн. кредита

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) Днепропетровской области привлекут 200 млн. грн. кредита в «Ощадбанке» для погашения долгов за потребленный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Также в регионе проводится работа по зачетной схеме ликвидации задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию. По состоянию на июль подготовлены документы на 70 млн. грн. зачета.

На 1 июля предприятия тепловой энергетики Днепропетровской области задолжали за потребленный газ в отопительном сезоне 2008-2009 гг. 463 млн. грн. В течение июня Днепропетровск и Кривой Рог нарастили долг за газ в объеме 10,64 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в мае премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала предприятия теплокоммунэнерго погашать долги за газ за счет кредитов в “Ощадбанке”.