Уставный фонд "Нафтогаза" будет увеличен на 18,6 млрд.грн.
...за счет реализации ОВГЗ
Правительство приняло решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет реализации облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.
«Мы (Минтопэнерго - УНИАН) предложили увеличить уставный фонд «Нафтогаза» на 18,6 млрд. грн. за счет средств Стабилизационного фонда. А в Стабилизационный фонд эти средства будут получены за счет реализации облигаций внутреннего государственного займа», - сказал Ю.ПРОДАН.
Напомним, по информации исполняющего обязанности министра финансов Украины Игоря УМАНСКОГО, Кабинет министров Украины намерен согласовать в ходе переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) возможность увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. Он сообщил, что средства на увеличение уставного фонда «Нафтогаза» будут получены за счет выпуска облигаций - по такой же модели, как и в случае рекапитализации банков.
По его словам, информация передана МВФ и ожидается реакция.
По словам И.УМАНСКОГО, решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. может быть принято и реализовано правительством только после внесения изменений в закон о бюджете.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2009 был принят 17 июня на заседании правительства.
Сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.
11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет Министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.
В настоящее время уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.