Ющенко может ветировать увеличение УФ «Нафтогаза»

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может заветировать сегодняшнее решение Кабинета министров об увеличении на 18,6 млрд. грн. уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое опасение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Если Президент не наложит вето на этот документ, это решение обеспечит спокойные, бесперебойные расчеты за закачку природного газа в газовые хранилища Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что такое решение правительства является ответом на вопрос об обеспечении закачки природного газа в хранилища Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что увеличение уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» будет обслуживаться ценными бумагами правительства, которые в ближайшее время будут обеспечены необходимой монетарной базой.

«Это решение мы утвердили постановлением правительства и считаем, что для этого не нужно принимать закон», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июля, Кабинет министров принял решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных в результате реализации облигаций государственного внутреннего займа.