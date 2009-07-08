АМК начал рассмотрение дела по «Киевэнерго»

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) начало рассмотрение дела относительно АЭК «Киевэнерго» по признакам злоупотребления монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, отделение выяснило, что «Киевэнерго» начало прекращать подачу горячей воды жителям Подольского, Святошинского и Шевченковского районов Киева.

В комитете отмечают, что такие действия предприятия имеют признаки нарушения конкурентного законодательства и могут привести к ущемлению прав потребителей.

В настоящее время проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, в июне АЭК «Киевэнерго» неоднократно заявляла, что из-за отсутствия расчетов со стороны Киевской государственной городской администрации она не имеет достаточных объемов газа и испытывает значительные трудности в работе станций в части выработки тепловой и электрической энергии.

АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.