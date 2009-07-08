АМК начал рассмотрение дела по «Киевэнерго»
Злоупотребление монопольным положением
Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) начало рассмотрение дела относительно АЭК «Киевэнерго» по признакам злоупотребления монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.
Согласно сообщению, отделение выяснило, что «Киевэнерго» начало прекращать подачу горячей воды жителям Подольского, Святошинского и Шевченковского районов Киева.
В комитете отмечают, что такие действия предприятия имеют признаки нарушения конкурентного законодательства и могут привести к ущемлению прав потребителей.
В настоящее время проводится расследование.
Как сообщал УНИАН, в июне АЭК «Киевэнерго» неоднократно заявляла, что из-за отсутствия расчетов со стороны Киевской государственной городской администрации она не имеет достаточных объемов газа и испытывает значительные трудности в работе станций в части выработки тепловой и электрической энергии.
АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.