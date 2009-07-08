Тимошенко: Украина накопила около 5 млн. т энергетического угля

Впервые в Украине, несмотря на кризис, резерв энергетического угля составляет около 5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, этот объем дает основания рассчитывать, что «никакой кризис не помешает нам обеспечивать электростанции углем, генерировать электроэнергию и стабильно обеспечивать страну электроэнергией».

Как сообщал УНИАН, 25 июня Верховная Рада Украины приняла постановление “О текущей ситуации в угольной промышленности и тепловой энергетике и путях преодоления кризисных явлений в энергетической сфере”.

Данным постановлением предусмотрено признать действия Минуглепрома и Минтопэнерго Украины по преодолению «кризиса потребления» угольной продукции недостаточными, отметив, что без осуществления антикризисных мероприятий улучшения ситуации не будет.

Кабинету министров Украины рекомендовано в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты изменений к законам Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», а также «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», в которых предусмотреть использование средств Стабилизационного фонда на формирование государственного резерва энергетического угля в составе Государственного материального резерва (путем осуществления закупки Госкомрезервом энергетического угля через ГП «Уголь Украины» за счет средств Стабилизационного фонда с последующим выкупом энергогенерирующими компаниями по цене его закупки).