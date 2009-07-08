Эксперт: Нефтетрейдеры распоясались...

Руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН считает, что борьба за кресло председателя Антимонопольного комитета Украины (АМК) накладывает свой отпечаток на рынок нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Изменения в правительстве, в частности, борьба за кресло главы Антимонопольного комитета, накладывают определенный отпечаток на ситуацию на рынке нефтепродуктов», – сказал К.БОРОДИН.

По его мнению, именно этим можно объяснить то, что расследование по факту антиконкурентных действий пяти нефтяных компаний на рынках Херсонской и Николаевской областей началось только на днях.

«На днях АМК впервые за каденцию его нынешнего руководителя начал расследование по факту антиконкурентных действий пяти нефтяных компаний на рынках Херсонской и Николаевской областей. Интересно, что основные нарушения этих пяти участников рынка имели место уже во второй декаде мая и в первой декаде июня. АМК понадобилось около полутора месяца, чтобы раскрыть глаза, заметить вопиющие нарушения и начать по этому поводу какие-то действия. В этой связи нельзя лишний раз не вспомнить о такой тенденции, что у нас государственные ведомства начинают работать либо под смену правительства, либо под громкие его заявления, либо под смену главы какого-то ведомства», – сказал К.БОРОДИН.

При этом он отметил, что ценовые нарушения на рынке нефтепродуктов существуют не только Херсоне и Николаеве. «Меня немного удивляет позиция Антимонопольного комитета в той части, что это расследование по согласованным антиконкурентным действиям начато по факту на рынках только двух областей – Николаевской и Херсонской. Хотя совершенно очевидно, что пять компаний, которые попали под это расследование, – это розничные бренды, которые ведут подобные действия на всем рынке Украины. Эти пять компаний в период с 21 по 29 мая синхронно повысили цены выше уровня коридора экспертно-аналитической группы», – добавил К.БОРОДИН.

Как сообщал УНИАН, Николаевское областное отделение АМК возбудило дело по признакам антиконкурентных согласованных действий со стороны ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ООО «УТН-Восток», ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина», ООО «Альянс Холдинг» и ОАО «Концерн «Галнафтогаз», а также Херсонское отделение АМК возбудило дело по признакам антиконкурентных согласованных действий со стороны ООО «УНТ-Восток», ООО «Альянс Холдинг» и ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина».

Напомним, в конце мая АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование должно коснутся самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нафтохимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

На протяжении 2008 года органы АМК пресекли более 300 нарушений конкурентного законодательства, совершенных предпринимателями, которые работают на рынках нефтепродуктов.

На данный момент Антимонопольный комитет возглавляет исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.