Минтопэнерго возьмет дополнительно 60 млн. долл. кредита МБРР

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании одобрил привлечение от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) дополнительного кредита в размере 60 млн. долларов для финансирования проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Сейчас мы взяли дополнительный кредит 60 млн. долларов, сохранив общую стоимость проекта на уровне 360 млн. долларов», – сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он напомнил, что из 360 млн. долл. общей стоимости проекта реабилитации ГЭС объем кредитных ресурсов составлял 106 млн. долларов, остальную часть финансирования планировалось обеспечить за счет собственных средств «Укргидроэнерго».

«С помощью дополнительного кредита объем кредитных средств для реализации этого проекта увеличен до 166 млн. долларов. Таким образом, уменьшился объем собственных средств «Укргидроэнерго», предусмотренных на финансирование проекта», – пояснил он.

Ю.ПРОДАН подчеркнул, что условия выделения кредита являются выгодными для Украины. «Они сформированы на основе стандартных требований международных финансовых организаций», – сказал министр топлива и энергетики.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О ратификации Соглашения о займе (проект по передаче электроэнергии) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Письма о внесении изменений в финансовые условия Соглашения о займе (Проект по передаче электроэнергии) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития».

Соглашением предусматривается реабилитация трансформаторных подстанций, строительство линий электропередач для выдачи мощности стратегического объекта, который строится на Днестровской ГЭС.

Кроме того, соглашение предусматривает стабилизацию Крымской энергетической региональной системы путем проведения первоочередных мер по развитию энергетической инфраструктуры.

Общая стоимость проекта – 238 млн. долл. США, в том числе за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в 200 млн. долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» – оператор по экспорту украинской электроэнергии – поставляет электроэнергию в Венгрию, Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Кроме того, компания осуществляет проектирование энергообъектов (ГЭС, ТЭС, ЛЭП и др.) до ввода их в эксплуатацию, включая поставки оборудования, монтаж, наладку и дальнейшее обслуживание, а также реконструкцию, модернизацию и ремонт действующих энергообъектов.

В состав «Укргидроэнерго» входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Днепродзержинская ГЭС, Днепровская ГЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 3940 МВт.