Азербайджан в 1-м полугодии переработал нефти на 18% меньше

Азербайджанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) переработали в январе-июне текущего года более 2,983 миллиона тонн сырой нефти, что на 17,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Госнефтекомпании Азербайджана.

Из общего объема переработанной нефти было произведено, в частности, 691,12 тысячи тонн бензина, в том числе 578,24 тысячи тонн автомобильного, более 1,054 миллиона тонн дизтоплива, а также около 174,86 тысячи тонн товарного мазута, 109,58 тысячи тонн битума, 68,66 тысячи тонн сжиженного газа и 76,3 тысячи тонн горючего для двигателей DT.

В 2008 году азербайджанские НПЗ переработали около 7,348 миллиона тонн сырой нефти, что было на 2,1% меньше показателя за 2007 год. В системе ГНКАР действуют два НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод (БНЗ) имени Гейдара Алиева и "Азернефтяг" ("Азернефтьмасло") суммарной мощностью переработки нефти в 22 миллиона тонн в год.