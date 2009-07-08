Шахта «Днепровская» (Днепропетровская обл.) ввела новую лаву

На шахте «Днепровская» (г. Терновка Днепропетровской обл.), входящей в состав ОАО «Павлоградуголь» (ДТЭК), государственная комиссия приняла в эксплуатацию новую 875-у лаву, на которой ежемесячно планируют добывать 33 тыс. тонн угля.

Как сообщили УНИАН в департаменте корпоративных коммуникаций ДТЭК, длина лавы составляет 200 м, выемочного столба – 800 м. Новый очистной забой оборудован современной техникой: комплексом КД-80, конвейером СП-250.14, комбайном КА-200.

Справка УНИАН. ОАО «Павлоградуголь» - крупнейшее угледобывающее предприятие Украины. В его состав входит 10 шахт и другие структурные подразделения. По итогам 2008 года объем угледобычи ОАО «Павлоградуголь» составил 18,2% от всеукраинской добычи.

ОАО «Павлоградуголь» входит в ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК).

ДТЭК - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).