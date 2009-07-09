Цена нефти приблизилась к отметке 60 долл./барр.

Котировки нефтяных фьючерсов в среду вплотную приблизились к отметке 60 долларов за баррель, так как резкое увеличение запасов топлива в США нанесло очередной удар по перспективам быстрого восстановления спроса на нефть.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже /New York Mercantile Exchange, NYMEX/ котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 2,79 доллара, или на 4,4 проц, до 60,14 доллара за баррель. Фьючерсы удержались лишь в одном центе от 60 долларов и достигли самого низкого уровня с 26 мая.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE снизились на 2,80 доллара, или на 4,4 проц, до 60,43 доллара за баррель.

Продажи нефтяных фьючерсов в среду были вызваны еженедельными данными Министерства энергетики США, которые продемонстрировали резкий рост запасов бензина и дистиллятов, к которым относятся дизельное топливо и топочный мазут. Спрос на топливо в США снижается повсеместно, подрывая надежды на то, что американские водители будут активнее потреблять топливо в условиях значительного падения цен на него.

С 29 июня цены на нефть упали на 16% ввиду роста запасов топлива и целого ряда негативных экономических индикаторов. Так, на прошлой неделе стало известно, что индекс потребительского доверия в США в июне резко упал, а число рабочих мест сократилось гораздо более значительно, чем ожидалось. Эти данные напугали инвесторов, рассчитывающих на скорое ослабление рецессии. В среду Международный валютный фонд /МВФ/ представил уточненные прогнозы по мировой экономике. Теперь в МВФ ожидают, что совокупный мировой ВВП в 2009 году сократится на 1,4 проц, хотя в апреле прогнозировалось его падение на 1,3 проц. Впрочем, в МВФ повысили прогноз для роста ВВП в 2010 году.

Пока слабость мировой экономики угрожает спросу на нефть и другие сырьевые товары, инвесторы обратили свои взоры на доллар, который считается активом-убежищем.

Котировки августовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 9,95 цента, или на 5,7 проц, до 1,6333 доллара за галлон. Котировки августовских фьючерсов на топочный мазут снизились на 6,28 цента, или на 3,9 проц, до 1,5379 доллара за галлон, переадет ПРАЙМ-ТАСС.