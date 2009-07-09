«Нафтогазу» не хватит увеличенного уставного фонда

НАК «Нафтогаз Украины» приветствует решение Кабинета министров Украины относительно увеличения уставного фонда компании на 18,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК.

Вместе с тем компания отмечает, что это решение не разрешает полностью проблему текущего финансового дефицита, поскольку не предусматривает реального увеличения свободных оборотных средств, а позволяет лишь частично решить накопленные проблемы прошлых периодов.

В частности, консолидированный доход НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году прогнозируется на уровне 100 млрд. грн., а балансовая стоимость запасов будет составлять не менее 50 млрд. грн., в то время как размер уставного фонда после его увеличения будет составлять 24,2 млрд. грн. Значительное превышение размера оборотного капитала над собственным не позволяет в полном объеме решить проблему финансирования процесса закачивания газа в ПХГ и требует привлечения дополнительных кредитных средств.

В то же время компания считает, что принятие правительством данного решения существенно увеличивает вероятность успешных переговоров о привлечении дополнительных средств для обеспечения своевременных расчетов за импортированный природный газ.

В пресс-службе отмечают, что проведение своевременных и полных расчетов с поставщиками импортированного природного газа является сегодня первоочередной задачей, выполнение которой критично с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Украины и стабильности транзита газа в страны ЕС. В то же время, нарушение сроков проведения расчетов с ОАО «Газпром» приведет к переходу на авансовую форму расчетов за природный газ, что будет крайне обременительным для национальной экономики Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Кабинет министров принял решение об увеличении уставного фонда НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств Стабилизационного фонда, полученных в результате реализации облигаций государственного внутреннего займа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.