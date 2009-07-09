НКРЭ просит Кабмин урегулировать вопрос лимитов на поставку газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) просит Кабинет министров урегулировать вопрос по лимитам на поставку газа по нерегулируемому тарифу для ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к правительству принято сегодня на заседании НКРЭ по итогам рассмотрения вопроса о нарушении лицензионной деятельности со стороны ДК «Газ Украины».

В ходе проверки компании выяснилось, что в 2008 г. она поставила потребителям 23,796 млрд. куб. м природного газа по нерегулируемому тарифу при лицензионном объеме 13,5 млрд. куб. м.

В свою очередь, заместитель директора ДК «Газ Украины» Михаил ЗАСЛАВСКИЙ отметил, что компания неоднократно обращалась в НКРЭ с просьбой увеличить лицензионный объем поставки газа по нерегулируемому тарифу до 27,7 млрд. куб. м.

Вместе с тем, НКРЭ отказывала в этом из-за возражений Антимонопольного комитета, который указывал, что таким образом доля ДК «Газ Украины» на рынке превысит 35%, что противоречит действующему законодательству.

«Мы предлагаем не учитывать при этом тот газ, который поставляется по регулируемому тарифу для предприятий теплокоммунэнерго. Потому что там нет рынка как такового», - добавил М.ЗАСЛАВСКИЙ.

Справка УНИАН. «Газ Украины» является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» и занимается реализацией природного и сжиженного газа на территории Украины населению, предприятиям тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), бюджетным организациям, а также промышленным потребителям, энергогенерирующим компаниям Минтопэнерго и другим субъектам предпринимательской деятельности.